¡Atención, padres! Cambian los horarios de ingreso y salida de estudiantes en La Paz

La Dirección Departamental de Educación de La Paz determinó ampliar el horario de invierno para las unidades educativas públicas, privadas y centros de educación especial, debido a las bajas temperaturas registradas y al incremento de casos de infecciones respiratorias agudas (IRA).

La nueva disposición establece 15 minutos adicionales al horario habitual de invierno. La medida aplica desde este lunes 23 de junio y modifica tanto el ingreso como la salida de los estudiantes.

De acuerdo con el instructivo emitido por la autoridad educativa, los estudiantes del turno de la mañana ingresarán 15 minutos después del horario establecido durante la jornada invernal, mientras que los alumnos de los turnos tarde y noche tendrán una salida 15 minutos más tarde.

Con esta ampliación, el horario de invierno llega a un total de 45 minutos, tomando en cuenta los 30 minutos que ya habían sido establecidos anteriormente.

La medida alcanza a los niveles de Educación Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional, Secundaria Comunitaria Productiva y Centros de Educación Especial.

La decisión responde también a las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que prevé temperaturas bajas durante los próximos días en el departamento.

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades educativas instruyeron mantener el denominado “Filtro de Aula”, una revisión diaria para identificar estudiantes con síntomas respiratorios como tos, fiebre, congestión nasal u otros malestares.

En caso de detectar algún estudiante con signos de enfermedad, se recomienda su retiro inmediato del establecimiento para que pueda recuperarse en su domicilio y evitar contagios dentro del aula.

Asimismo, se recordó a las unidades educativas que queda prohibido exigir el uso obligatorio del uniforme escolar reglamentario ante las bajas temperaturas. Los estudiantes podrán asistir con ropa abrigada y adecuada para protegerse del frío.

La recomendación para las familias es enviar a los niños y jóvenes con suficiente abrigo, prestar atención a cualquier síntoma respiratorio y tomar medidas de prevención durante esta temporada invernal.

Mira la programación en Red Uno Play