¡Atención, padres de familia! : esto pasará con las clases en La Paz esta semana

La situación de las clases en el departamento de La Paz vuelve a estar bajo evaluación. La Dirección Departamental de Educación (DDE) emitió una nueva disposición mediante la cual cada distrito educativo deberá analizar el nivel de conflictividad en su región antes de definir cómo se desarrollarán las actividades escolares.

La medida surge en medio de las movilizaciones y bloqueos que afectan diferentes rutas y sectores del departamento, generando preocupación entre padres de familia, estudiantes y docentes.

¿Qué pasará con las clases?

Según la determinación de la DDE, no habrá una única modalidad para todo el departamento.

Las Direcciones Distritales, unidades educativas y centros de educación alternativa y especial deberán evaluar las condiciones locales para decidir si las clases continúan:

De manera presencial.

Bajo modalidad virtual.

A través de una modalidad combinada o semipresencial.

La prioridad, según la entidad, será garantizar tanto la continuidad del proceso educativo como la seguridad de toda la comunidad educativa.

La seguridad será el principal criterio

El comunicado institucional establece que cada autoridad educativa deberá analizar las condiciones específicas de su región antes de asumir cualquier decisión.

Esto significa que mientras algunas zonas podrían mantener las clases presenciales con normalidad, otras podrían optar temporalmente por modalidades virtuales si las movilizaciones dificultan el desplazamiento de estudiantes y docentes.

Educación exige reportes y seguimiento permanente

La Dirección Departamental también instruyó que las Direcciones Distritales presenten informes detallados sobre las medidas adoptadas.

Estos reportes deberán incluir evidencias fotográficas, registros de plataformas digitales utilizadas y toda la documentación que permita verificar el cumplimiento de las actividades educativas.

El objetivo es realizar un monitoreo constante de la situación y responder rápidamente ante cualquier cambio en el contexto social.



¿Se perderán días de clases?

La DDE recordó que la gestión educativa 2026 debe cumplir los 200 días hábiles de trabajo efectivo establecidos por la normativa nacional.

Por ello, las medidas adoptadas buscan evitar interrupciones prolongadas del calendario escolar y garantizar que los estudiantes continúen avanzando en sus actividades académicas, independientemente de la modalidad que se aplique en cada región.

Mientras persistan los conflictos sociales, las autoridades educativas mantendrán una evaluación permanente para determinar qué modalidad resulta más adecuada en cada distrito del departamento de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play