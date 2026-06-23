Un almuerzo terminó convertido en una escena de horror luego de que un comensal registrara el momento exacto en que una rata cayó dentro de su plato de sopa mientras se encontraba en un puesto de comida callejera.

El hecho, captado en video, muestra la sorpresa y el rechazo de quienes presenciaron la situación. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando miles de reacciones entre usuarios que expresaron indignación y preocupación.

El incidente provocó cuestionamientos sobre las condiciones de higiene y seguridad en algunos puntos de venta de alimentos preparados en la vía pública, donde consumidores pidieron reforzar los controles sanitarios.

Especialistas en manipulación de alimentos recuerdan que mantener espacios limpios, proteger los ingredientes y evitar la presencia de animales es fundamental para prevenir riesgos de contaminación y enfermedades.

Mientras el video continúa viralizándose, el caso ha abierto nuevamente la conversación sobre la importancia de garantizar que los alimentos que llegan a la mesa cumplan con las condiciones mínimas de salubridad.

Porque detrás de cada plato servido no solo está el sabor, sino también está la responsabilidad de proteger la salud de quienes consumen.

Con información de Alerta24 y Noticias Cartagena.

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