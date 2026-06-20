El “hincha más vivo” del Mundial: perrito albirrojo roba carne y se vuelve viral

Un curioso y divertido episodio se volvió viral en redes sociales, luego de que un perro vestido con los colores de la selección de Paraguay, la Paraguay national football team, fuera captado llevándose lo que parecía ser parte del asado de una reunión.

El hecho muestra a un can de tamaño mediano a grande, de apariencia tipo labrador o similar, con pelaje claro, que camina tranquilamente por una zona asfaltada mientras lleva firmemente sujeto en el hocico una pieza de carne de gran tamaño, aparentemente una cabeza de cerdo cruda.

Lo que más llamó la atención fue su “indumentaria”: el perro luce una prenda con franjas horizontales rojas y blancas, colores característicos de la Albirroja, lo que hizo que en redes sociales lo bautizaran como el “hincha más vivo del Mundial”.

En el entorno de la escena se observa un área residencial con jardín y plantas ornamentales, además de pequeños objetos en el suelo, mientras el animal avanza sin soltar su inesperado “botín”.

Entre bromas, usuarios comentaron que mientras algunos celebran los partidos con abrazos o brindis, este particular “Firu” habría optado por una celebración más literal: llevarse el asado.

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