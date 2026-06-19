Quienes crecieron viendo Dragon Ball en los 80 y 90 podrían tener esta habilidad

Para muchos papás, Dragon Ball nunca fue precisamente la caricatura más ideal del mundo para ponerle a sus hijos. No era Bluey, no era Blippi ni tampoco una serie pensada para aprender colores, números o aprender a compartir sin hacer drama. En la serie de Akira Toriyama había sangre, dolor, golpess, villanos destruyendo planetas y personajes que entrenaban hasta el último aliento.

Aun así, quienes crecieron viendo el anime en los años 80 y 90 suelen defenderla con una convicción religiosa. Para muchos no fue solo una caricatura de peleas, sino una puerta de entrada a historias de esfuerzo, amistad, pérdida, orgullo, sacrificio y segundas oportunidades. También había rayos de energía y músculos imposibles, pero debajo de todo ese relajo había más vida de la que muchos adultos notaban desde la cocina.

La habilidad que dejó 'Dragon Ball' en toda una generación

De acuerdo con una lectura desde la psicología, los niños que crecieron viendo Dragon Ball habrían desarrollado una habilidad especial: entender mejor las zonas grises de las personas y mirar los conflictos desde más de una perspectiva. No es que Goku haya sido un maestro secreto de inteligencia emocional. La idea va por otro lado: las historias que consumimos de chicos también moldean cómo aprendemos a leer al mundo.

La explicación se relaciona con el desarrollo moral durante la infancia y la adolescencia temprana. En esas edades, los niños empiezan a dejar atrás la idea más simple de "buenos contra malos", y comienzan a preguntarse por qué alguien actúa de cierta manera, qué lo llevó ahí y si una persona puede cambiar. Y Dragon Ball estaba lleno de eso.

Foto: Dragon Ball se convirtió a lo largo de los años, una serie de animación que traía buenos recuerdos a varias generaciones de niños y niñas en el mundo. RRSS.

Ahí aparece la conexión con teorías como la de Lawrence Kohlberg, que estudió cómo se desarrolla el pensamiento moral en distintas etapas de la vida. La infancia tardía y la adolescencia son momentos clave para empezar a entender reglas, consecuencias, intenciones y dilemas. Dragon Ball ponía todo eso en una forma accesible, emocionante y llena de energía.

Vegeta y Piccolo tenían más capas de las que parecía

Vegeta es el ejemplo más obvio. Llegó como un príncipe cruel, arrogante y dispuesto a destruir lo que fuera con tal de probar su superioridad. Con el tiempo se convirtió en padre, aliado, rival eterno de Goku y uno de los personajes más complejos de la franquicia. Nunca dejó de ser orgulloso, medio insoportable y dramático, pero ahí estaba el punto: no se volvió bueno de un día para otro. Cambió a golpes, pérdidas y humillaciones.

Piccolo también rompía el molde. Al principio era una amenaza directa, una extensión del mal que venía desde el pasado de Goku. Después terminó criando a Gohan con una mezcla de dureza, torpeza emocional y cariño escondido. Su transformación no necesitó de discursos cursis. Bastaba verlo proteger a ese niño para entender que algo se había movido dentro de él.

Muchos papás sólo veían golpes, pero los niños estaban viendo a villanos convertirse en aliados, héroes tomar decisiones difíciles y personajes cargando consecuencias que no se resolvían con un abrazo al final del capítulo. La habilidad no era pelear como Saiyajin: era aprender a reconocer que casi nadie cabe completo en una sola etiqueta.

Fuente: SensaCine mx

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