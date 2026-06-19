El fanatismo y la locura que genera Lionel Messi no conoce de edades, y un nuevo video viral en las redes sociales lo volvió a demostrar de la manera más tierna posible. En esta ocasión, la protagonista es una pequeña bebé vestida con la camiseta de la Selección Argentina que se robó los corazones de la comunidad digital por su espontánea respuesta ante la magia del astro rosarino.

De la charla tranquila al grito sagrado

La secuencia comenzó de forma muy cotidiana: la niña se encontraba de espaldas al televisor, conversando e interactuando tranquilamente con su papá. Sin embargo, la calma se interrumpió de golpe cuando en la pantalla apareció el mismísimo capitán argentino para convertir uno de sus magistrales goles frente a Argelia.

Ante la espectacular jugada, el eufórico e inesperado grito de gol de su padre la tomó completamente por sorpresa. La bebé, lejos de asustarse de forma negativa, quedó paralizada por un segundo, dándose la vuelta con los ojos abiertos de par en par para mirar fijamente la repetición del festejo en la televisión.

Un tierno fenómeno viral

La mezcla entre la inocencia de la niña, su camiseta albiceleste y la emoción desbordada por el gol generó una combinación irresistible. El video, publicado por los padres de la pequeña en las cuentas @farfalle_ y @maxinsua, no tardó en difundirse de forma masiva en las plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones, "me gusta" y comentarios llenos de risas y emoción por parte de los usuarios.

"¡Qué susto, mi vida!", fue una de las tantas frases con las que se replicó este tierno momento que sumó una nueva y divertida muestra de cómo la "Messimanía" sigue uniendo y conmoviendo a las familias en cada rincón.

Mira la programación en Red Uno Play