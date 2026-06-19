El Mundial 2026 no deja de sorprender, y esta vez la noticia no estuvo dentro de la cancha, sino en la concentración de la selección de Sudáfrica. Tras conseguir un agónico empate 1-1 frente a República Checa en la segunda jornada del Grupo A, los jugadores de los "Bafana Bafana" fueron sorprendidos con un descomunal e inesperado incentivo: joyas y relojes de lujo de más de USD 50.000 por integrante.

Un respiro mundialista con brillo propio

El panorama para el conjunto africano era tenso luego de haber caído en su debut frente a México. Sin embargo, la igualdad ante el combinado checo significó un envión anímico crucial que los mantiene con vida en el certamen. Lo que nadie esperaba era que un punto en la fase de grupos se tradujera en una recompensa digna de campeones del mundo.

Este peculiar reconocimiento fue posible gracias a un acuerdo comercial y publicitario entre la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) y Icebox, una reconocida joyería estadounidense con sede en Atlanta, Georgia, famosa por diseñar piezas exclusivas para deportistas de élite y celebridades.

Exclusividad en la concentración

La propia empresa de joyería desveló el momento a través de un video en sus redes sociales. En el metraje se puede observar a los futbolistas y miembros del personal de la delegación sudafricana en un ambiente distendido, probándose y eligiendo entre una amplia gama de artículos de alta gama: relojes de diseñador, anillos ostentosos, pulseras y colgantes personalizados

El dato: Cada uno de los miembros de la delegación recibió piezas que, en conjunto, superan los 50.000 dólares, convirtiendo la concentración en una auténtica pasarela de diamantes.

Debate en las redes

Como era de esperarse, el extravagante premio encendió las redes sociales. Mientras muchos aficionados celebraron el convenio comercial y el impulso motivacional para el equipo, otros criticaron y señalaron con ironía el contraste de otorgar una recompensa de semejante calibre por un resultado que, al fin y al cabo, fue un empate.

Polémicas de lado, el incentivo económico y anímico ya está en manos de los jugadores. Ahora, Sudáfrica deberá canalizar este "brillante" momento en su próximo y decisivo encuentro frente a Corea del Sur, donde se jugarán el todo por el todo para sellar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Con datos de Olé y El Telégrafo.