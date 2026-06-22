La Copa del Mundo de 2026 vuelve a entrelazar el fútbol de élite con las creencias ancestrales antes del crucial choque entre Ghana e Inglaterra. El reconocido curandero africano Nana Kwaku Bonsam ha anunciado públicamente que ejecutará un trabajo espiritual enfocado en neutralizar al delantero y capitán británico, Harry Kane.

Esta no es la primera vez que el autodenominado ‘Diablo del miércoles’ acapara los reflectores internacionales por interferir en el destino de las grandes estrellas del balompié. El chamán se atribuyó la recordada lesión de rodilla que mermó el rendimiento de Cristiano Ronaldo en la cita mundialista de 2014 mediante un polémico ritual con elementos sagrados.

El místico aclaró que sus intenciones actuales no buscan causar un daño físico permanente o una gravedad médica en el atacante del Bayern Múnich. El objetivo principal de sus ritos es mermar las capacidades futbolísticas del jugador para asegurar que la selección ghanesa obtenga una ventaja competitiva este martes.

Secretos desde el santuario

El poder detrás de estas afirmaciones proviene directamente del santuario Kofi Oo Kofi, donde el curandero diseña brebajes especiales y realiza invocaciones protectoras. Para este compromiso, los rituales tradicionales prometen reactivar las antiguas fuerzas místicas con el fin de alterar el destino del combinado de los Tres Leones.

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