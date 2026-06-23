El Zoológico Bíblico de Jerusalén celebró el nacimiento de cuatro crías de capibara, un hecho poco común en sus instalaciones, y decidió rendir homenaje a la legendaria banda británica The Beatles al bautizar a los animales con los nombres de sus integrantes.

Los roedores, nacidos a finales de mayo de 2026, fueron nombrados John, Paul, George y Ringo, marcando el primer nacimiento de esta especie en más de una década en el recinto, lo que convirtió el acontecimiento en un motivo especial para el zoológico.

La elección de los nombres busca celebrar tanto el valor simbólico del nacimiento como el legado del llamado “cuarteto de Liverpool”, una de las bandas más influyentes de la historia de la música.

Las crías de capibara han generado gran interés entre los visitantes del zoológico, que destacan el carácter inusual y tierno del homenaje musical.

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