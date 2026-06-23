Sedes La Paz ratifica el descanso pedagógico desde el 6 de julio ante presencia de invierno hostil

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz confirmó que el descanso pedagógico de invierno en el departamento comenzará oficialmente el próximo lunes 6 de julio. La medida fue asumida tras una evaluación técnica multisectorial y se prevé que el Ministerio de Educación formalice el anuncio a nivel nacional este miércoles.

La decisión responde a las proyecciones climatológicas que anticipan un recrudecimiento del invierno en la región occidental del país para las próximas semanas. De este modo, la sede de Gobierno unificará su calendario escolar con los departamentos de Cochabamba y Potosí.

"En base a los informes del Senamhi y todo lo que hemos ido evaluando, entendemos que las vacaciones van a iniciar el lunes 6 de julio. Según el último reporte, julio va a ser el mes más frío y tendremos temperaturas más bajas", detalló el director del Sedes, José Carrasco.

Frío más intenso en provincias paceñas

No obstante, la dirección de salud no descarta aplicar un criterio diferenciado para las regiones más vulnerables de la geografía paceña. Debido a las crudas condiciones meteorológicas y las heladas que azotan a la región altiplánica, el cronograma podría sufrir modificaciones en las provincias.

"Posiblemente en el área rural podamos adelantarla desde el 29 de junio. Vamos a verlo justamente con las temperaturas, ya que hay provincias que tienen registros mucho más bajos", puntualizó la autoridad médica.

Clases presenciales

Por otro lado, la confirmación de las vacaciones coincide con el retorno obligatorio a las aulas bajo la modalidad presencial. Al respecto, Carrasco lanzó una advertencia epidemiológica sobre el comportamiento de las infecciones respiratorias agudas que circulan actualmente en los centros educativos.

"Están circulando resfrío e influenza, y obviamente estos también han mutado, han hecho cierta resistencia, por lo cual los síntomas pueden ser mucho más agresivos", alertó Carrasco.

Ante este escenario de riesgo, el Sedes instó a los padres de familia a mantener los filtros sanitarios y el uso de barbijos. Asimismo, exhortó a la población a acudir a los centros de salud para recibir la vacuna contra la influenza y evitar que los cuadros virales deriven en neumonías.

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