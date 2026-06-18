Sedes propone iniciar vacaciones de invierno el 1 de julio en La Paz

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz propuso que el descanso pedagógico de invierno comience el próximo 1 de julio en el departamento, en función de los reportes epidemiológicos y las previsiones de bajas temperaturas para las próximas semanas.

El director del Sedes, José Martín Carrasco, explicó que la recomendación fue presentada al Ministerio de Educación tras evaluar el comportamiento de las infecciones respiratorias agudas y los informes climáticos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

“Se ha recomendado justamente al Ministerio de Educación que se continúe con las clases en modalidad virtual y que el descanso pedagógico pueda iniciarse a partir del 1 de julio”, señaló la autoridad.

Enfermedades respiratorias

Carrasco indicó que actualmente los casos de infecciones respiratorias se mantienen dentro de los parámetros esperados y no han superado la denominada “zona de éxito” del canal endémico, situación que atribuyó en parte a la implementación de clases virtuales en varias unidades educativas.

Según el reporte del Sedes, los casos de enfermedades respiratorias registran una disminución aproximada del 25% a nivel departamental en comparación con los niveles de alerta establecidos por vigilancia epidemiológica.

¿Cuánto durará el descanso pedagógica?

La autoridad precisó que la propuesta contempla un descanso pedagógico de dos semanas, aunque la determinación final será asumida por el Ministerio de Educación tras una reunión programada para este viernes con representantes del sector salud y del Senamhi.

“Los informes técnicos muestran que las temperaturas más bajas se registrarán durante julio, por lo que se ha considerado esa fecha como la más adecuada para el descanso pedagógico”, explicó.

En el caso de las provincias y áreas rurales del departamento, el Sedes no descartó que las vacaciones puedan adelantarse algunos días debido a las condiciones climáticas más extremas que se presentan en regiones de altura.

Medidas de bioseguridad

Mientras se define la fecha oficial, las autoridades sanitarias recomendaron a padres de familia reforzar las medidas de prevención, entre ellas el uso de barbijo en caso de síntomas respiratorios, el consumo de alimentos ricos en vitamina C, el lavado frecuente de manos y el abrigo adecuado de los estudiantes.

La decisión definitiva sobre el calendario escolar y el inicio de las vacaciones de invierno será anunciada por el Ministerio de Educación una vez concluida la reunión técnica prevista para este viernes.

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