Algunas unidades educativas de El Alto retoman clases presenciales tras semanas de conflictos

Varias unidades educativas de la ciudad de El Alto comenzaron a retomar las clases presenciales luego de varios días en los que las actividades escolares se desarrollaron bajo la modalidad virtual debido a los conflictos sociales y problemas de transitabilidad.

El retorno a las aulas se registra principalmente en sectores donde las condiciones de circulación han mejorado y permiten el desplazamiento normal de estudiantes y maestros. Uno de los establecimientos que ya volvió a las actividades presenciales es la Unidad Educativa Tarapacá, ubicada en la zona Villa Dolores.

Durante la jornada se observó el ingreso de estudiantes en horario de invierno, una medida que continúa vigente debido a las bajas temperaturas registradas en la región. Asimismo, los escolares acudieron con ropa de abrigo adicional, aprovechando la flexibilidad temporal en el uso del uniforme.

Retorno parcial

Sin embargo, el retorno no es uniforme en toda la ciudad. Autoridades educativas señalaron que existen distritos donde persisten dificultades de acceso y bloqueos, situación que obliga a mantener las clases virtuales para evitar riesgos y garantizar la continuidad del proceso educativo.

Entre las zonas donde todavía se aplica la modalidad a distancia se encuentra el Distrito 8, uno de los sectores que continúa registrando problemas de transitabilidad.

Medidas educativas

La reanudación gradual de las clases presenciales forma parte de las medidas adoptadas por las autoridades educativas para recuperar la normalidad académica, luego de varias semanas marcadas por las dificultades de transporte y abastecimiento que afectaron a distintas regiones del país.

Mientras tanto, cada dirección distrital continúa evaluando las condiciones particulares de su jurisdicción para definir si corresponde mantener las clases virtuales o retornar a la modalidad presencial.

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