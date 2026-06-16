Estudiantes de Unifranz desarrollan soluciones innovadoras que fortalecen la salud bucal

La investigación universitaria está demostrando que la innovación puede surgir de las aulas y convertirse en soluciones concretas para mejorar la calidad de vida. En la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), estudiantes de distintas carreras desarrollaron dos prototipos enfocados en el cuidado de la salud bucal: Clamentol, un enjuague bucal elaborado a base de clavo de olor y menta, y Apatitecare, una pasta dental con hidroxiapatita obtenida de una fuente natural que ayuda a remineralizar el esmalte dental y reparar pequeñas microfisuras.

Ambos proyectos nacieron como parte de experiencias de aprendizaje práctico e investigación aplicada, demostrando cómo el conocimiento científico puede transformarse en propuestas con potencial impacto social, ambiental y sanitario.

Clamentol fue desarrollado por 29 estudiantes de las carreras de Odontología, Enfermería y Bioquímica y Farmacia. La propuesta busca ofrecer una alternativa basada en ingredientes naturales para complementar la higiene oral diaria.

“Clamentol es un preparado a base de una extracción de menta y una extracción de clavo de olor. Es un enjuague bucalque presentamos a partir de proyectos de investigación con los estudiantes. Es una opción de enjuague bucal que presentamos a la sociedad frente a los enjuagues bucales sintéticos que se usan”, explica Vanesa Rocha, docente que orientó la parte farmacológica del proyecto y docente de Bioquímica y Farmacia de Unifranz.

Las propiedades de sus componentes han sido estudiadas durante años por el rubro farmacéutico y científico. El clavo de olor es reconocido por sus efectos antibacterianos y antiinflamatorios, mientras que la menta aporta frescura y propiedades calmantes.

“Estudios ya demostrados del extracto del aceite presente en la menta nos dice que presenta acción analgésica, antiinflamatoria. Lo mismo ocurre con el clavo de olor. Posee un aceite que, a partir de diversos tipos de extracción, se pueden usar y tienen una acción antimicrobiana potente”, agrega Rocha.

Las pruebas realizadas por los estudiantes mostraron resultados alentadores en la reducción de bacterias asociadas a problemas bucales, además de mejoras en indicadores relacionados con la salud de las encías y el mal aliento.

Pasta dental favorece remineralización y fortalece dientes

Otro de los proyectos destacados es Apatitecare, desarrollado por estudiantes de Bioquímica y Farmacia. Se trata de una pasta dental elaborada con hidroxiapatita, un mineral que constituye gran parte de la estructura natural de los dientes.

“El proyecto se llama elaboración de una pasta dental con propiedades remineralizantes de hidroxiapatita a partir de una fuente natural. El principal beneficio que ofrece es la remineralización del esmalte dental, es decir, la reparación de pequeñas microlesiones”, señala Fiorela Yujra, estudiante de Bioquímica y Farmacia de Unifranz.

A diferencia de otros productos orientados únicamente a proteger la superficie dental, la hidroxiapatita tiene la capacidad de integrarse al esmalte y contribuir a fortalecerlo desde su estructura. Esto puede ayudar a disminuir la sensibilidad dental y prevenir el avance de pequeñas lesiones que, con el tiempo, podrían convertirse en problemas mayores.

Innovación combina sostenibilidad y cuidado dental

Uno de los aspectos más innovadores de Apatitecare es su componente ambiental. Los estudiantes obtuvieron la hidroxiapatita a partir de la calcinación de huesos de pescado que fueron transformados mediante un proceso científico para darles una nueva utilidad.

“El proyecto, genera un aporte ambiental, ya que reutilizamos los huesos de pescado para convertirlo y transformar en un producto biocompatible y útil para la salud bucal”, destaca Yujra.

Este enfoque demuestra que la investigación universitaria puede generar soluciones que beneficien simultáneamente a las personas y al medio ambiente. Además de aprovechar residuos orgánicos, el proyecto promueve una visión de economía circular y uso responsable de los recursos.

Los proyectos integradores desarrollados en Unifranz buscan precisamente conectar la formación académica con desafíos reales. En este caso, Clamentol y Apatitecare representan mucho más que ejercicios de aula: son ejemplos de cómo la ciencia, la creatividad y el trabajo interdisciplinario pueden generar alternativas innovadoras para fortalecer la salud bucal.

Mientras los prototipos continúan en fase de perfeccionamiento, ambas propuestas reflejan el potencial de los jóvenes investigadores para transformar conocimientos en productos con impacto social, apostando por una atención más preventiva, sostenible y accesible para la población.

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