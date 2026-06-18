Habilidades que impulsan el desempeño laboral y abren más oportunidades de empleo

En un mercado laboral marcado por la transformación digital, la automatización y la inteligencia artificial, ya no basta con contar con conocimientos técnicos. Las empresas buscan profesionales capaces de adaptarse al cambio, trabajar en equipo, resolver problemas y aprender de manera constante. Hoy, las habilidades blandas y las competencias digitales se han convertido en factores decisivos para mejorar el desempeño laboral y fortalecer la empleabilidad.

Pablo Ardaya, Director Nacional de Talento Humano de Unifranz, señala que la preparación integral es fundamental para responder a las exigencias actuales. “En la actualidad, en este mundo laboral altamente competitivo, los nuevos profesionales definitivamente deben llevar consigo una serie de competencias entre duras y blandas”.

Según el Estudio de Competencias Laborales del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), las organizaciones valoran cada vez más una combinación equilibrada entre conocimientos técnicos y capacidades personales. Esta tendencia refleja la necesidad de contar con trabajadores preparados para responder a entornos dinámicos y altamente competitivos.

Competencias blandas fortalecen el rendimiento profesional

Las habilidades relacionadas con la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo y la adaptabilidad destacan entre las más demandadas por los empleadores. Estas competencias permiten una mejor interacción entre colaboradores, facilitan la resolución de conflictos y contribuyen a crear ambientes laborales más productivos.

“Se necesita que los nuevos profesionales sean capaces de ingresar en el ritmo laboral de las empresas, pero a una velocidad increíble, y para eso necesitan estar preparados”, enfatiza Ardaya.

Además, destaca la importancia de adquirir experiencia práctica antes de incorporarse al mercado laboral. “La única forma de estar preparados es saber de lo que se trata el trabajo, a dónde van, y la única forma de saber de lo que se trata es justamente de haber tenido la experiencia de haber hecho algo parecido”.

Habilidades digitales potencian la productividad laboral

La digitalización ha modificado profundamente la manera de trabajar. El manejo de software, análisis de datos, plataformas colaborativas e inteligencia artificial son competencias que permiten aumentar la eficiencia y mejorar los resultados.

Miguel Velarde, coordinador de Reclutamiento y Selección de Unifranz, explica que el nuevo escenario exige una formación más amplia. “En un mercado laboral en crecimiento y adaptación a la inteligencia artificial, se requiere una combinación de habilidades técnicas, estratégicas e interactivas”.

Asimismo, destaca el valor de los conocimientos especializados. “Las habilidades técnicas son importantes ya que tener conocimiento técnico de lo que se pide es importante a la hora de obtener resultados, hoy en día las IA´s nos permiten obtener información, respuestas y soluciones a una gran velocidad”.

Los especialistas coinciden en que dominar herramientas tecnológicas ya no es una ventaja competitiva exclusiva, sino una necesidad para mantenerse vigente en cualquier sector económico.

Aprendizaje continuo impulsa nuevas oportunidades de crecimiento

Más allá de los conocimientos adquiridos durante la formación profesional, la actualización constante se ha convertido en un requisito para crecer laboralmente. Aprender nuevos idiomas, dominar herramientas digitales y fortalecer competencias de liderazgo son inversiones que generan beneficios a largo plazo.

En este contexto, desde ONT, se identifican las capacidades más valoradas por las empresas. “Las principales competencias sobre todo que se requieren, tanto técnicas como transversales son el idioma inglés, el manejo de Excel, metodologías ágiles de proyectos y por el lado de las habilidades blandas, pues tenemos el liderazgo, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la proactividad”.

El informe del ONT también destaca competencias base como la puntualidad, la comunicación, la adaptabilidad y la gestión del tiempo, consideradas esenciales para la permanencia y el crecimiento dentro de una organización.

En un entorno donde la tecnología evoluciona rápidamente, desarrollar habilidades técnicas y humanas ya no es una opción, sino una estrategia para construir una carrera sólida. La combinación de conocimiento, actitud y capacidad de aprendizaje continuo se perfila como la clave para destacar, generar valor y aprovechar las oportunidades laborales del futuro.

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