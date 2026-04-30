Frío se adelanta y Educación evalúa activar horario de invierno en La Paz

Autoridades del área educativa informaron que se evalúa la posibilidad de adelantar la aplicación del horario de invierno en el departamento de La Paz, debido al descenso de temperaturas registrado en la región andina.

La medida será analizada en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y el Ministerio de Salud, tomando en cuenta los reportes climáticos y las condiciones que afectan a los estudiantes.

“Estamos desarrollando nuestras actividades con normalidad, pero tenemos reuniones con Senamhi y Salud para determinar si el horario de invierno puede iniciarse de manera anticipada”, señaló Basilio Pérez, director departamental de Educación de La Paz.

Asimismo, recordaron que la normativa vigente establece que las direcciones distritales deben considerar factores climáticos, especialmente ante el ingreso de frentes fríos en la región.

Mientras tanto, el calendario escolar se mantiene sin modificaciones. Las autoridades indicaron que, de acuerdo con gestiones anteriores, el horario de invierno suele aplicarse desde mediados de mayo, alrededor del día 20.

En cuanto al descanso pedagógico, se ratificó que está previsto para las primeras semanas de julio, conforme a la resolución ministerial vigente.

Las autoridades no descartan ajustes en función de la evolución del clima, priorizando la salud y el bienestar de los estudiantes.

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