¿Celebrará San Juan? Estos son los precios de los productos más buscados en Cochabamba

A pocas horas de la celebración de San Juan, los mercados de Cochabamba registran una intensa actividad comercial con familias que buscan abastecerse de los productos tradicionales para compartir la noche del 23 de junio.

En el mercado Calatayud, uno de los principales centros de abastecimiento de la ciudad, los productos más buscados son los chorizos, panes, papas fritas, aderezos y choclos.

Los comerciantes señalaron que, pese a los problemas de abastecimiento ocasionados por los bloqueos de las últimas semanas, existe oferta suficiente para atender la demanda de la población.

Los chorizos continúan siendo el producto estrella de la festividad. Los precios varían entre 16 y 60 bolivianos el kilo, dependiendo de la marca y la calidad. También se comercializan opciones económicas entre 28 y 32 bolivianos.

Entre las variedades más demandadas, los vendedores indicaron que el chorizo ahumado se encuentra alrededor de los 50 bolivianos, mientras que otras presentaciones especiales alcanzan los 52 y 60 bolivianos.

Los complementos tampoco faltan. Las papas fritas se venden desde 7 bolivianos, mientras que el pan tradicional tiene precios que oscilan entre 10 y 13 bolivianos. Los aderezos, como mayonesa, kétchup y mostaza, se comercializan entre 13 y 26 bolivianos, según el tamaño y la presentación.

Sin embargo, comerciantes advierten que este año el presupuesto para San Juan debe ser mayor. Explicaron que los tradicionales paquetes promocionales o “combos” que incluían chorizos, pan y aderezos prácticamente desaparecieron debido a las dificultades de abastecimiento registradas durante los bloqueos.

Paralelamente, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) intensificó los controles en mercados y centros de abastecimiento para verificar que los embutidos cuenten con registro sanitario vigente. Las autoridades recomendaron a la población adquirir productos únicamente de empresas autorizadas para garantizar la inocuidad de los alimentos durante la festividad.

La tradicional noche de San Juan, una de las celebraciones más arraigadas en Bolivia, vuelve a reunir a las familias alrededor de la comida típica, en una jornada donde los embutidos y acompañamientos son los protagonistas de la mesa.

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