Interpelación a ministra de Salud fue reprogramada para el 3 de julio

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó por más de dos tercios suspender y reprogramar la sesión de interpelación contra la ministra de Salud, Marcela Flores. El pleno validó la solicitud de la autoridad del Ejecutivo, quien justificó su inasistencia debido a las tareas de emergencia que comanda en el marco del Estado de excepción y las secuelas operativas de los más de 50 días de bloqueos de carreteras.

La decisión fue ratificada en el hemiciclo parlamentario tras la lectura de la correspondencia oficial enviada por la titular de Salud. La directiva fijó un nuevo cronograma para que la ministra comparezca y rinda cuentas sobre la gestión en la Caja Nacional de Salud (CNS) y los proyectos hospitalarios de La Paz y El Alto.

"Queda aprobada la justificación presentada por la ministra de Salud; en consecuencia, se fija nueva fecha y hora para el viernes 3 de julio a las 10:00", dictaminó el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, al momento de oficializar la postergación.

Ministra Flores solicitó permiso

En su misiva, Flores explicó que su presencia física es indispensable en las operaciones logísticas del comité de crisis sanitaria. Detalló que en este momento coordina tareas de alta complejidad en el eje troncal, específicamente el puente de abastecimiento para trasladar oxígeno líquido desde el departamento de Santa Cruz hacia los centros hospitalarios de La Paz.

"La postergación es necesaria por razones de fuerza mayor y urgencia sanitaria, hasta que se mitigue el riesgo de pérdidas humanas y se garantice la atención del sistema de salud", argumentó la ministra en el documento enviado al Legislativo.

La sesión plenaria de este martes estuvo dirigida por el diputado Roberto Castro ante la ausencia del vicepresidente del Estado y presidente nato de la ALP, Edmand Lara. El acto de fiscalización civil ya arrastraba modificaciones previas en el calendario parlamentario, luego de que la semana pasada los mismos legisladores peticionarios solicitaran suspender la convocatoria original.

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