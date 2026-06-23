Industriales advierten que la recuperación económica demandará varios meses

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) proyectó que la reactivación plena del aparato productivo nacional y la recuperación de la confianza en los mercados externos demandarán un periodo de entre seis y siete meses. La estimación técnica surge tras un análisis de los daños acumulados durante los más de 50 días de bloqueos de carreteras que asfixiaron las actividades logísticas y comerciales del país.

Bloqueos por 50 días

El presidente de la CNI, Gonzalo Morales, descartó que la liberación de las rutas troncales se traduzca en un alivio automático para el sector privado. Explicó que la cadena económica en su conjunto, que abarca la industria, el agro, el comercio, los servicios y el turismo, experimentó una severa contracción que obligó al cese de operaciones de varias factorías y a la reducción de turnos en otras tantas.

"Esto no se va a solucionar en una semana; no se va a solucionar apenas se liberen los bloqueos que hay en las carreteras. Esto va a demorar tiempo y va a demorar por lo menos entre seis y siete meses, que es una proyección que nosotros hemos realizado", precisó Morales.

Ante este escenario de lenta recuperación, la máxima autoridad de los industriales enfatizó que la prioridad del corto plazo debe enfocarse en la preservación del tejido empresarial y la estabilidad de los puestos de trabajo para evitar despidos masivos.

Plan de contingencia

Para mitigar este impacto, la CNI planteó al Ejecutivo un plan de contingencia de cinco pilares. Entre las medidas propuestas destacan la creación de un fondo crediticio de fomento para capital de trabajo con tasas de interés bajas, un diferimiento tributario y crediticio para las pequeñas y medianas empresas, y la aprobación de una nueva ley de inversiones en la Asamblea Legislativa que brinde seguridad jurídica a los capitales locales y extranjeros.

"Lo importante en este tiempo va a ser cómo conservamos las fuentes laborales, cómo conservamos las empresas para que no cierren, para que no reduzcan operaciones. Y justamente este plan que nosotros hemos presentado tiende a eso, a reactivar el aparato productivo", señaló el titular de la CNI.

Mira la programación en Red Uno Play