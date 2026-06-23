“Se nos fue el mercado”: bananeros del trópico pierden 100 toneladas y más de $us 8 millones por bloqueos

Productores de banano del trópico de Cochabamba denunciaron la pérdida de una carga equivalente a 18 camiones, que fue desechada en ruta por los bloqueos, una situación que ha generado fuertes afectaciones económicas y el incumplimiento de compromisos comerciales.

El productor y exportador Sixto Mamani lamentó el impacto de la situación y señaló que las pérdidas alcanzan también la producción en origen, afectando a varias familias del sector.

“La verdad, es una pena ver cómo se pierde nuestra producción, sin retorno ni ingresos”, afirmó.

Mamani explicó que parte de la mercadería no pudo ser exportada debido a las dificultades en el traslado. “Por lo menos unas 100 toneladas se han desechado, incluso se han regalado a la gente”, indicó, al señalar que los bloqueos y las condiciones climáticas complicaron la logística de transporte.

El productor advirtió además que el sector ha perdido espacio en mercados internacionales debido a la interrupción de exportaciones, lo que permitió el ingreso de competidores como Paraguay, Brasil y Ecuador. “Nuestros clientes no pueden parar; si no hay banana boliviana, traen de otro país”, señaló.

Según Mamani, la falta de continuidad en los envíos provocará que el sector deba volver a posicionarse en mercados externos, posiblemente con precios más bajos debido a la sobreoferta. “Producir banano hoy cuesta fertilizantes, mano de obra, todo cuesta”, agregó.

El dirigente también pidió que las autoridades nacionales y locales establezcan espacios de diálogo para evitar nuevas pérdidas. Asimismo, cuestionó la falta de seguridad para el sector productivo del trópico y advirtió que la incertidumbre ha llevado a algunos productores a considerar trasladar sus inversiones a otros países.

En términos económicos, el sector estima que las pérdidas por los bloqueos superan los 8 millones de dólares, afectando directamente a productores y trabajadores de la región.

A esta situación se suman eventos climáticos adversos, como fuertes vientos, que han agravado el panorama productivo.

Los productores señalaron que la reciente pausa en los bloqueos permite “salvar parte de la producción”, aunque calificaron la situación como crítica y de alto impacto para la economía regional.

Mira la programación en Red Uno Play