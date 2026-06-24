Porongo enciende la tradición de San Juan con una multitudinaria muestra de fe y cultura

El municipio de Porongo se vistió de fiesta para congregar a cientos de ciudadanos en el acto central de las vísperas de San Juan Bautista. Antes del encendido de la tradicional fogata, el evento contó con la participación del gobernador de Santa Cruz, el alcalde municipal y otras autoridades locales.

Las actividades conmemorativas comenzaron desde tempranas horas de la mañana con los tradicionales bautizos en el río. La jornada continuó con una variada programación cultural y gastronómica que atrajo a cientos de turistas ansiosos por vivir la experiencia de la noche más fría del año.

Fervor religioso en el corazón del municipio

El encuentro religioso en la histórica iglesia local reafirmó la importancia de mantener vivas las costumbres que definen la identidad de los porongueños. Para revivir los momentos más emotivos y coloridos de esta festividad, invitamos a nuestros lectores a repasar la galería de fotos exclusiva que captura la esencia de la celebración:

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