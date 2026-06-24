El Alto: Hallan salchichas y carne de cerdo no aptas para el consumo

La Intendencia Municipal de El Alto intensificó los operativos de control en diferentes centros de abasto, donde se logró decomisar una gran cantidad de productos que eran comercializados sin las condiciones adecuadas.

Entre lo incautado se encuentran panes, salchichas, embutidos, carne de cerdo y juegos pirotécnicos. Según las autoridades, varios de estos productos no contaban con el registro sanitario correspondiente, mientras que otros se encontraban en mal estado.

Salchichas y panes sin registro sanitario

Durante los controles, personal de la Intendencia verificó que algunas salchichas y panes eran ofertados sin la documentación sanitaria requerida, por lo que fueron decomisados.

“Entendemos que van a vender pan, pero el pan tiene que tener su registro sanitario correspondiente. Si no lo tienen, lamentablemente van a ser decomisados”, señalaron desde la Intendencia.

Las autoridades recordaron que todo producto de consumo masivo debe cumplir con las normas sanitarias para evitar riesgos en la salud de la población.

Carne de cerdo en mal estado

Otro de los hallazgos preocupantes fue carne de cerdo que, según el reporte, presentaba condiciones inadecuadas para su comercialización.

La Intendencia advirtió que algunos comerciantes habrían almacenado productos durante varios días y luego intentaron ponerlos a la venta, pese a que ya no estaban aptos para el consumo.

“Están poniendo en riesgo el consumo de la gente. Imagínese lo que pasa dentro del estómago si se consume esto”, indicaron las autoridades.

Decomisan juegos pirotécnicos

Además de alimentos, también se decomisaron juegos pirotécnicos que eran comercializados en distintos puntos de la urbe alteña.

Los controles se realizan en el marco de las acciones preventivas por la noche de San Juan, fecha en la que se refuerzan las inspecciones para evitar la venta irregular de productos que puedan representar riesgo para la población.

Controles continuarán

La Intendencia anunció que los operativos continuarán en mercados, ferias y centros de abasto de El Alto, principalmente durante las horas previas a San Juan.

Las autoridades recomendaron a la población comprar productos en lugares autorizados, verificar que cuenten con registro sanitario y evitar adquirir alimentos de dudosa procedencia.

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