Multas de hasta 20 salarios mínimos: Alcaldía moviliza a 200 funcionarios en el Plan San Juan en Santa Cruz

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra activó el Plan San Juan 2026 con un amplio operativo de control y prevención que contempla el despliegue de entre 150 y 200 funcionarios municipales en distintos puntos de la capital cruceña, con el objetivo de evitar fogatas, reducir riesgos de incendios y garantizar la seguridad ciudadana durante la tradicional noche de San Juan.

El operativo será ejecutado de manera conjunta por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Medio Ambiente y las subalcaldías, que coordinarán acciones de control, prevención y denuncia en los 15 distritos de la ciudad.

Control en 15 distritos y foco en prevención de incendios

Según informó el secretario de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, Pablo Viruez, se organizarán 15 equipos de control, cada uno destinado a un distrito, con tareas de vigilancia para evitar la realización de fogatas y quemas, consideradas una de las principales amenazas ambientales durante esta fecha.

El plan también contempla el monitoreo de puntos de venta de alimentos, especialmente embutidos, productos tradicionales de la celebración.

Prohibición de fogatas y sanciones económicas

Las autoridades recordaron que está prohibido encender fogatas o realizar quemas, tanto en espacios públicos como privados, debido al riesgo de incendios forestales y estructurales.

La normativa municipal establece sanciones en el marco de la Ley 1184:

Personas naturales: multas de entre 4 a 9 salarios mínimos nacionales

Personas jurídicas: multas de entre 9 a 20 salarios mínimos nacionales

Las infracciones pueden clasificarse como graves o gravísimas, especialmente si derivan en incendios o daños al patrimonio público o privado.

Denuncias y líneas habilitadas

La población podrá denunciar irregularidades a través de los siguientes números:

812-5700 (Dirección de Medio Ambiente) para temas de fogatas y control ambiental

812-5050 (Emergencias Municipales) para incendios, atención médica o situaciones de riesgo

Ambas líneas operarán para atención y respuesta inmediata durante la jornada.

Control de alimentos y embutidos autorizados

En paralelo, brigadas de defensa al consumidor realizarán controles en centros de abastecimiento para verificar la calidad, inocuidad y fecha de vencimiento de los productos.

El municipio difundió además una lista de empresas autorizadas para la venta de embutidos, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en la tradicional preparación del “choripán” de San Juan.

Albergue municipal por bajas temperaturas

Como parte del componente social del plan, la Alcaldía mantiene habilitado el albergue municipal en la ex terminal, con capacidad para entre 80 y 100 personas en situación de calle.

Según el reporte oficial, la demanda ha ido en aumento desde su apertura, con decenas de personas recibiendo abrigo, alimentación y atención básica en medio de las bajas temperaturas que afectan a la ciudad.

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