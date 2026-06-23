¿Por qué se celebra San Juan? El origen de una de las noches más populares del año

Cada 23 de junio, miles de familias bolivianas se reúnen para compartir una de las noches más tradicionales del calendario: la Noche de San Juan. Aunque actualmente se celebra con comidas típicas, bebidas calientes y encuentros familiares, sus orígenes se remontan a antiguas festividades paganas y ceremonias ancestrales.

Raíces celtas

Históricamente, la celebración tiene raíces en Europa, donde los pueblos celtas conmemoraban el solsticio de verano con rituales de fuego dedicados al sol. Estas ceremonias buscaban otorgar fuerza al astro rey durante el periodo en que los días comenzaban a acortarse.

Con la expansión del cristianismo, la Iglesia Católica incorporó estas tradiciones a su calendario y estableció el 24 de junio como la festividad de San Juan Bautista. Según la tradición bíblica, el padre de Juan Bautista, Zacarías, encendió una hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo, lo que contribuyó a vincular el fuego con esta celebración.

San Juan en América

Sin embargo, en los Andes la fecha también tenía un profundo significado mucho antes de la llegada de los españoles. Los incas celebraban el Inti Raymi o “Fiesta del Sol”, una ceremonia dedicada al dios Inti que coincidía con el solsticio de invierno en el hemisferio sur.

Con la colonización española, ambas tradiciones terminaron fusionándose y dieron origen a la celebración que actualmente se conoce como San Juan en Bolivia.

Una fogata tradicional de San Juan

Durante décadas, las familias bolivianas encendían grandes fogatas en patios y calles. En ellas se quemaban muebles viejos, objetos en desuso o elementos que representaban malos recuerdos, como símbolo de renovación y de dejar atrás lo negativo para comenzar una nueva etapa.

Foto: Familias bolivianas alrededor de una tradicional fogata. RRSS.

Alrededor del fuego se compartían alimentos, se bailaba y se realizaban rituales populares para conocer la suerte del año venidero. También surgieron diversas creencias, como madrugar la noche de San Juan para no tener sueño durante el resto del año o mirar por la ventana al amanecer para ver pasar al futuro amor de la vida.

Problemas ambientales

Con el paso del tiempo, las fogatas fueron restringidas debido a los problemas ambientales y de salud que provocaban. El humo generado durante la noche dejaba altos niveles de contaminación en las ciudades y afectaba la calidad del aire.

Actualmente, la tradición se mantiene viva de otra manera. Las familias suelen reunirse para compartir parrilladas, hot dogs, buñuelos y bebidas calientes como el api o el sucumbé, aprovechando que se trata de una de las noches más frías del año.

Aunque las fogatas prácticamente han desaparecido en las ciudades, San Juan continúa siendo una fecha especial que reúne historia, cultura y tradiciones transmitidas de generación en generación, convirtiéndose en una de las celebraciones más populares y esperadas por los bolivianos.

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