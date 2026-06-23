Cochabamba respira alivio: verduras frescas inundan mercados y precios bajan hasta 50%

Una importante oferta de verduras frescas llegó hasta el Mercado Central del Sur, ubicado en la avenida Petrolera, zona Vidriolux, donde comerciantes y productores reportaron el ingreso de mayor cantidad de productos tras la normalización del tránsito en las carreteras interdepartamentales.

A diferencia de las semanas anteriores, los puestos de venta muestran abundante abastecimiento de hortalizas como achojcha, vainitas, pimentón, tomate y otros productos de la canasta familiar. Este incremento en la oferta ha provocado una reducción significativa en los precios, que en algunos casos llega hasta el 50%.

Según comerciantes, la cuartilla de pimentón, que anteriormente se comercializaba hasta en 50 bolivianos, ahora se encuentra entre 15 y 20 bolivianos. De igual manera, la cuartilla de vainita bajó de 60 a 20 bolivianos, generando alivio entre compradores y vendedores.

Verduras frescas inundan los mercados y bajan precios en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista- Red Uno

“Ha llegado harta verdura, hay de todo: pimentón, tomate, achojcha, vainas, de todo”, señaló una productora que llegó con mercadería al centro de abasto, e invitó a la población a aprovechar los precios accesibles.

Entre tanto, las vendedoras del mercado La Pampa confirmaron que la liberación de los ejes viales interdepartamentales permitió el ingreso regular de camiones con productos agrícolas durante el fin de semana, lo que repercutió de forma inmediata en la reducción de costos.

En el caso de las frutas, también se registra una leve baja en algunos productos. Por ejemplo, 25 plátanos se venden en aproximadamente 20 bolivianos, aunque los comerciantes prevén que los precios continúen ajustándose en los próximos días con la llegada de mayor abastecimiento.

Durante las semanas anteriores, la escasez provocó un fuerte incremento en los precios, llegando a venderse cada plátano hasta en 2 bolivianos y la docena de mandarina en 60 bolivianos, lo que afectó a consumidores y pequeños negocios.

La actual normalización del abastecimiento se da luego del levantamiento de bloqueos en distintas carreteras del departamento de Cochabamba, tras más de un mes de restricciones que habían limitado el ingreso de productos al eje central de la región.

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