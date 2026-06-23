San Juan 2026: advierten sanciones por encender fogatas y usar pirotecnia

El director de Medio Ambiente y Cambio Climático del Viceministerio de Medio Ambiente, Daniel López, reiteró que queda prohibido encender fogatas y utilizar juegos pirotécnicos durante la festividad de San Juan, en cumplimiento de la normativa vigente a nivel nacional.

En declaraciones a Bolivia Tv, la autoridad recordó que se encuentra en aplicación la Resolución Ministerial 166/2026, que establece la prohibición de estas prácticas en todo el país durante el 23, 24 y 25 de junio.

“Esta es una norma de carácter coercitivo, es obligatoria”, afirmó López al remarcar que el incumplimiento puede derivar en sanciones y multas establecidas por las autoridades competentes.

El funcionario explicó que la medida busca prevenir riesgos ambientales y de seguridad, ya que las fogatas pueden desencadenar incendios de gran magnitud, mientras que los juegos pirotécnicos contribuyen a la contaminación atmosférica y al aumento de gases de efecto invernadero.

Asimismo, señaló que la responsabilidad de control y cumplimiento recae en los gobiernos autónomos municipales y departamentales, que deben ejecutar acciones de fiscalización durante estas fechas.

Cada año, la noche del 23 de junio marca la tradicional reunión de familias en la antesala de San Juan, donde es común el consumo de alimentos a la parrilla y bebidas calientes. Sin embargo, las autoridades insisten en que estas celebraciones deben realizarse sin prácticas que pongan en riesgo el medio ambiente o la seguridad de la población.

Mira la programación en Red Uno Play