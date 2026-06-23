Reymi Ferreira afirma que los bloqueos dejaron debilitadas a las organizaciones sociales

El exministro y analista político, Reymi Ferreira, realizó una dura lectura sobre los bloqueos registrados en el país y afirmó que las organizaciones sociales quedaron profundamente debilitadas tras más de 50 días de conflicto.

Ferreira señaló que, una vez que los sindicatos del Chapare lograron que se modifique o se abrogue la norma que cambiaba el régimen de la mediana propiedad, ya no tenía sentido mantener una movilización prolongada. La Ley 1720, vinculada a la conversión de tierras, fue abrogada por la Asamblea Legislativa en mayo, tras una fuerte presión social y política.

“Los propios sindicatos de Chapare, una vez logrado que se modifique o se abrogue la ley que cambiaba el régimen de la mediana propiedad, no tenía sentido una movilización. Hace 40 días debió haberse suspendido esto”, sostuvo Ferreira.

Según el analista, los bloqueos rompieron el vínculo entre las organizaciones sociales y las ciudades, debido al daño ocasionado por el desabastecimiento, la paralización de rutas y los perjuicios económicos.

“El movimiento popular, las organizaciones sociales han quedado profundamente debilitadas. Han roto el vínculo con las ciudades, que han sido muy dañadas por el paro y por el bloqueo”, afirmó.

Ferreira también sostuvo que los sectores movilizados perdieron fuerza incluso en bastiones históricos, como El Alto, donde, según su análisis, existe resistencia interna frente a este tipo de medidas.

En su criterio, el expresidente Evo Morales terminó cediendo ante una realidad de hechos consumados, ya que mantener de manera aislada el bloqueo resultaba políticamente insostenible.

“Yo creo que lo que ha decidido el expresidente Morales es simplemente ceder ante la realidad, de hechos consumados, porque mantener aisladamente el bloqueo era suicida”, manifestó.

El exministro calificó lo ocurrido como una “gran derrota” para los sectores movilizados y cuestionó la agenda que, según él, impulsaron durante el conflicto.

“Yo creo que ha sido una gran derrota de los sectores que se movilizaron, que eran tres específicamente, que tuvieron una agenda primero inconstitucional: querer derrocar al presidente, que es elegido por cinco años, no tenía ningún sentido”, señaló.

Ferreira consideró que la posición asumida por esos sectores fue “maximalista” e “irresponsable”, debido a que, a su juicio, se buscó sostener una medida de presión sin condiciones políticas ni sociales suficientes para mantenerla.

La crisis por bloqueos se desarrolló en medio de protestas encabezadas principalmente por sectores cocaleros afines a Evo Morales, según reportes internacionales, y generó severas afectaciones al transporte, al abastecimiento y a la economía nacional.

Con esta lectura, Ferreira sostiene que el levantamiento de los bloqueos no solo marca el cierre de una medida de presión, sino también un golpe político para los sectores que intentaron sostenerla durante semanas pese al creciente rechazo ciudadano.

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