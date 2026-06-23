Gobernación cruceña habilita una plataforma para denunciar hechos de corrupción: así funciona

Denunciar hechos de corrupción en Santa Cruz ahora es más fácil, rápido y seguro. La Gobernación cruceña habilitó un canal digital para que cualquier ciudadano pueda reportar presuntos actos irregulares de manera anónima y confidencial.

Para realizar la denuncia, las personas deben ingresar a la página web de la Gobernación de Santa Cruz: www.santacruz.gob.bo y hacer clic en el botón de denuncias.

Una vez dentro del formulario, el denunciante deberá describir los hechos de manera clara y, en caso de contar con pruebas, podrá adjuntarlas de forma segura. La información será tratada con reserva y enviada inmediatamente para su atención.

Según se informó, cada denuncia recibida será remitida de manera directa a las instancias correspondientes, con el compromiso de ser revisada en un plazo máximo de 24 horas.

La iniciativa busca facilitar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción y brindar una herramienta accesible para reportar actos irregulares sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

Desde la Gobernación se exhorta a la población a denunciar cualquier hecho de corrupción, aportando la mayor cantidad de información posible para permitir una revisión oportuna y efectiva.

El mensaje es claro: si conoces un acto de corrupción, puedes denunciarlo de manera anónima, segura y desde tu celular.

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