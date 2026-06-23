Convocan asamblea para definir fecha de la entrada Gran Poder 2026

La Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (ACFGP) convocó a una asamblea general para este martes 23 de junio de 2026, luego de que las condiciones de conflictividad social y los bloqueos registrados en el país comenzaran a normalizarse.

Según un comunicado emitido por el directorio de la institución, la convocatoria está dirigida a fundadores, pasantes, organizadores, directorios y delegados titulares y suplentes de las fraternidades afiliadas a la entidad folklórica.

Reunión

La reunión se realizará a las 18:30 en el Centro Cultural Gran Poder, ubicado en la ciudad de La Paz, y corresponde a la continuación de una asamblea que había quedado en cuarto intermedio debido al contexto social que atravesaba el país.

De acuerdo con el documento, uno de los principales temas a tratar será la aprobación de la fecha de la Fastuosa Entrada del Señor Jesús del Gran Poder para la gestión 2026.

Asimismo, los representantes de las fraternidades deberán analizar y aprobar el Reglamento de Promesa y Entrada correspondiente a la próxima gestión.

Gran Poder

La ACFGP señaló que la convocatoria se realiza considerando la pacificación del país y el levantamiento de los bloqueos, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto, condiciones que permiten retomar la planificación de una de las expresiones culturales más importantes de Bolivia.

La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y cada año reúne a miles de bailarines, músicos y espectadores nacionales e internacionales.

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