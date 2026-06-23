El Albergue 'Al Rescate' necesita tu apoyo para continuar su labor con los animales

Una joven pareja paceña transformó el dolor de haber perdido a sus mascotas en un proyecto de vida que hoy sostiene a más de 130 perros rescatados de situaciones de crueldad extrema. Kevin Alarcón y Gian Torres, fundadores del albergue 'Al Rescate', dedican sus vidas y recursos económicos propios a la rehabilitación de animales con diagnósticos críticos, ofreciéndoles asistencia médica especializada y una segunda oportunidad tras sufrir agresiones severas.

En honor a sus mascotas, ayudan a otros

El refugio se enfoca en atender casos de alta complejidad que requieren tratamientos prolongados y cirugías reconstructivas. Entre los testimonios de supervivencia que alberga la fundación se encuentra el de Chabelita, una canina de avanzada edad cuya historia conmovió a la comunidad por el nivel de saña con el que fue atacada en la urbe alteña.

"Lamentablemente la golpearon en la cabecita y la arrojaron a un río en la ciudad de El Alto. Tenía los dos ojos totalmente dañados, uno reventó y el otro se prolapsó; aparte de eso, tenía la mandíbula fracturada. Parte de su pelaje se petrificó, se volvió piedra, ni la tijera podía cortar", relató Kevin Alarcón al detallar las intervenciones que permitieron estabilizar a la pequeña.

Otro de los casos emblemáticos del albergue es el de Dara, una perra rescatada en la carretera hacia el Beni en un estado de desnutrición severa y sin pelaje debido a la ehrlichiosis. Su proceso de recuperación demandó transfusiones de sangre y un año de cuidados intensivos antes de estar lista para ingresar al programa de adopción responsable que promueve la organización.

Necesitan ayuda para continuar con su labor

La labor de la fundación enfrenta constantes desafíos económicos y logísticos. Alarcón y Torres explicaron que el sustento del albergue proviene de sus salarios independientes y que el reciente periodo de más de 50 días de bloqueos de carreteras agudizó la crisis en el refugio, provocando el desabastecimiento de croquetas y alimentos frescos para los animales.

"A veces íbamos a comprar las croquetas y no había; fue muy duro, la verdad. Esos 50 centavos que tú puedes donarnos hacen que el refugio cada día esté mejor y juntos podamos cambiar muchas más vidas", manifestó Alarcón, invitando a la población a sumarse a la causa.

No a la pirotecnia

La pareja aprovechó la proximidad de las festividades de San Juan para lanzar un llamado urgente a la conciencia social sobre el uso indebido de pirotecnia. Explicaron que el estallido de petardos genera cuadros severos de ansiedad y paros cardíacos en animales, además de afectar a personas con autismo y adultos mayores. Los ciudadanos interesados en canalizar donaciones de insumos médicos, alimentos o postular a adopciones responsables pueden tomar contacto con los activistas a través del número de asistencia 78761604.

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