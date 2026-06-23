TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Lágrimas, alivio y un abrazo: el reencuentro de un chofer tras los bloqueos

Un conmovedor registro audiovisual captó el reencuentro del conductor con sus hijos, reflejando el drama humano y familiar que padecieron cientos de choferes debido al prolongado cerco vial.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/06/2026 14:21

Agregar Reduno en
Foto: Momento conmovedor que viven padre e hijo al reencontrarse tras 50 días de bloqueos en carreteras. Red Uno.
La Paz

Escuchar esta nota

El fin de las medidas de presión que mantuvieron incomunicada a la sede de Gobierno por más de 50 días dio paso a escenas de profundo alivio familiar. El cese de los conflictos permitió que las carreteras del país finalmente quedaran expeditas para el libre tránsito.

A través de las redes sociales, se viralizó un emotivo video que retrata el momento exacto en que un conductor del transporte pesado logra llegar a su vivienda. Tras permanecer casi dos meses atrapado en las rutas, el chofer fue recibido por su pequeño hijo, quien corrió a darle un abrazo conmovedor que se viralizó en redes.

Momento conmovedor

La grabación, que acumuló miles de reproducciones y reacciones en cuestión de horas, visibilizó el costo humano detrás del conflicto logístico y político. La escena, cargada de lágrimas y alivio, conmovió a los usuarios de las plataformas virtuales, quienes expresaron su solidaridad con el sector.

Durante las semanas de paralización, cientos de choferes del sector interdepartamental e internacional se vieron obligados a subsistir en condiciones de extrema precariedad. Muchos quedaron atrapados a los márgenes de las carreteras nacionales, lejos de centros urbanos y puntos de abastecimiento.

La normalización del tránsito vehicular en el eje troncal ha permitido el flujo progresivo de las unidades de transporte pesado. Muchas de estas cisternas y camiones de alto tonelaje se encontraban varadas con carga de exportación, insumos médicos y alimentos de primera necesidad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD