Lágrimas, alivio y un abrazo: el reencuentro de un chofer tras los bloqueos

Un conmovedor registro audiovisual captó el reencuentro del conductor con sus hijos, reflejando el drama humano y familiar que padecieron cientos de choferes debido al prolongado cerco vial.
23/06/2026 14:21
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El fin de las medidas de presión que mantuvieron incomunicada a la sede de Gobierno por más de 50 días dio paso a escenas de profundo alivio familiar. El cese de los conflictos permitió que las carreteras del país finalmente quedaran expeditas para el libre tránsito.
A través de las redes sociales, se viralizó un emotivo video que retrata el momento exacto en que un conductor del transporte pesado logra llegar a su vivienda. Tras permanecer casi dos meses atrapado en las rutas, el chofer fue recibido por su pequeño hijo, quien corrió a darle un abrazo conmovedor que se viralizó en redes.
Momento conmovedor
La grabación, que acumuló miles de reproducciones y reacciones en cuestión de horas, visibilizó el costo humano detrás del conflicto logístico y político. La escena, cargada de lágrimas y alivio, conmovió a los usuarios de las plataformas virtuales, quienes expresaron su solidaridad con el sector.
Durante las semanas de paralización, cientos de choferes del sector interdepartamental e internacional se vieron obligados a subsistir en condiciones de extrema precariedad. Muchos quedaron atrapados a los márgenes de las carreteras nacionales, lejos de centros urbanos y puntos de abastecimiento.
La normalización del tránsito vehicular en el eje troncal ha permitido el flujo progresivo de las unidades de transporte pesado. Muchas de estas cisternas y camiones de alto tonelaje se encontraban varadas con carga de exportación, insumos médicos y alimentos de primera necesidad.
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