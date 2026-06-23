Con misa, verbena y fogata, Porongo espera a miles de visitantes por San Juan

El municipio de Porongo tiene todo listo para rendir homenaje a su santo patrono, San Juan Bautista, durante la víspera de este 23 de junio, una jornada que estará marcada por actividades religiosas, culturales y tradicionales que esperan congregar a cientos de devotos, visitantes y turistas.

“Estamos ya preparados para recibir a todos nuestros devotos, visitantes y turistas que se van a hacer esta noche presentes, en la noche más fría del año, pero también en la víspera de San Juan aquí en Porongo”, afirmó María Isabel Suárez, presidenta del Concejo Municipal de Porongo.

La autoridad destacó que las actividades comenzaron desde tempranas horas de la mañana con el tradicional bautismo y continuarán durante toda la jornada con una variada programación.

A las 19:00 se celebrará la última noche de novena en la iglesia de San Juan Bautista, mientras que a las 20:30 se llevará a cabo la misa de vísperas en el atrio de la capilla. La ceremonia contará con la participación del arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue.

“Vamos a culminar también con nuestra misa. Está viniendo el monseñor René Leigue esta noche para ser parte de esta celebración tan importante por nuestro santo patrono”, señaló Suárez.

La agenda festiva continuará con una retreta cultural que reunirá a artistas invitados como Guisela Santa Cruz, Las Majas, la Orquesta Municipal, el Trío de Porongo y el Ballet Municipal, entre otros elencos que animarán la tradicional verbena.

Uno de los momentos más esperados será la llegada de los atletas portadores de la antorcha desde la plaza 24 de Septiembre, prevista para las 22:00. Con su arribo se realizará el encendido de la gran fogata, símbolo central de la festividad.

“Vamos a tener también la llegada de nuestros atletas desde la Plaza 24 de Septiembre con la antorcha para poder prender la gran fogata”, explicó la presidenta del Concejo.

La celebración alcanzará su punto culminante a la medianoche con la tradicional pisada de brasas, una costumbre arraigada en la fe popular, acompañada de un espectáculo de fuegos artificiales que cada año congrega a cientos de personas.

De esta manera, Porongo se prepara para vivir una de sus festividades más importantes, combinando fe, tradición y cultura en honor a San Juan Bautista, en una noche que promete reunir a familias, peregrinos y visitantes de distintas regiones.

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