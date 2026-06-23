Atención Cochabamba: esta es la multa por encender fogatas y usar pirotecnia en San Juan

Ante la llegada de la noche de San Juan, autoridades municipales de Cochabamba anunciaron controles y recordaron a la población que está prohibido encender fogatas, realizar quemas y utilizar juegos pirotécnicos.

El presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya, informó que se activó un operativo conjunto para prevenir incendios y garantizar una noche tranquila en el municipio.

Según explicó, la Unidad de Gestión de Riesgos, UGR, de la Alcaldía coordinará acciones con la UGR de la Gobernación, la Policía, grupos de bomberos voluntarios, Seguridad Ciudadana e Intendencia Municipal.

Noya destacó el apoyo de los bomberos voluntarios, quienes realizarán recorridos por distintas zonas de la ciudad a través de brigadas de control y prevención.

“Hoy hará lo propio Seguridad Ciudadana y la Intendencia Municipal para velar porque esta sea una noche tranquila, ojalá sin incendios, sin fogatas, sin quemas y sin la utilización de juegos pirotécnicos”, sostuvo la autoridad.

El presidente del Concejo recordó que la normativa vigente prohíbe la venta, compra y uso de pirotecnia, además del encendido de fogatas durante la festividad de San Juan.

“Le recordamos a la población que no se puede vender este tipo de productos, no se los puede comprar ni utilizar”, advirtió.

La sanción para quienes incumplan la Ordenanza Municipal 4210/11 puede llegar hasta los Bs 2.000.

Noya también adelantó que en las zonas periurbanas se realizará mayor control, debido al riesgo de incendios y quemas que pueden afectar la salud de la población y el medioambiente.

Desde el Concejo Municipal se ratificó que se fiscalizará el cumplimiento de la ordenanza y el despliegue del operativo en todas las zonas del municipio.

Las autoridades pidieron a la población celebrar San Juan de manera responsable, evitando el uso de fuego y explosivos, para proteger la salud, prevenir incendios y reducir la contaminación ambiental.

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