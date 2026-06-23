Jerjes Justiniano: “Evo Morales es un caudillo, pero como político es un fracaso”

El analista político Jerjes Justiniano realizó una dura lectura sobre el papel de Evo Morales durante la reciente crisis política y social marcada por bloqueos en diferentes regiones del país.

A criterio de Justiniano, Morales aún conserva liderazgo sobre sus sectores afines, pero habría perdido capacidad de convocatoria más allá de sus militantes y seguidores políticos.

“Evo Morales es un caudillo. Es un líder, indudablemente, que tiene seguidores, pero como político es un fracaso”, afirmó el analista.

Justiniano sostuvo que el expresidente no logró sumar respaldo ciudadano amplio y que su estrategia terminó afectando a sus propios sectores de apoyo.

“No tiene convocatoria de la ciudadanía, solamente lo siguen sus partidarios políticos, sus militantes, y obviamente los ha conducido mal, porque el resultado es ese”, señaló.

El analista también se refirió a la situación jurídica y política de Morales, afirmando que actualmente se encuentra limitado por la ley y enfrentado a procesos judiciales. En ese marco, acusó al expresidente de haber promovido acciones de desestabilización.

“En este momento ya es un hombre que está proscrito de acuerdo a ley, es un hombre que está perseguido por la justicia. ¿Por qué? Porque ha cometido delitos. Y el último delito que ha cometido es el de subversión”, manifestó Justiniano.

Según su criterio, los llamados a desconocer al Gobierno o exigir la salida del presidente electo constituyen una acción de carácter subversivo.

“Llamar a la subversión, llamar al golpe de Estado, eso es subversión”, sostuvo.

El análisis de Justiniano se da en un contexto en el que el Gobierno acusó a Morales de alentar las protestas y bloqueos, mientras el expresidente negó esas acusaciones y sostuvo que las movilizaciones respondían a demandas sociales y económicas. Medios internacionales reportaron que las protestas estuvieron protagonizadas por sectores afines a Morales y generaron severos efectos en el abastecimiento, el transporte y la economía nacional.

Para Justiniano, el Gobierno terminó imponiéndose políticamente frente a la estrategia de presión asumida por los sectores movilizados.

“Indudablemente que el Gobierno le ha ganado la pulseada, y el Gobierno tiene la garantía y tiene el respaldo, no solamente internacional, sino también de una gran mayoría de los ciudadanos”, afirmó.

El analista consideró que la administración nacional logró derrotar la idea de que el presidente debía dejar el cargo, una consigna que, según dijo, perdió fuerza frente al rechazo ciudadano a los bloqueos y sus consecuencias.

“Logró derrotar todo ese concepto que se tenía de que se tiene que ir el presidente”, concluyó Justiniano.

Su análisis refuerza la lectura de que los bloqueos no solo dejaron efectos económicos y sociales, sino también un reordenamiento del escenario político, con sectores movilizados debilitados y un Gobierno que, según Justiniano, salió fortalecido de la confrontación.

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