1.820 reclamos por gasolina desestabilizada ya están aprobados para pago

Un total de 1.820 reclamos por daños mecánicos presuntamente ocasionados por gasolina desestabilizada ya concluyeron el proceso de validación y cuentan con autorización de pago; sin embargo, los beneficiarios aún no acudieron a realizar el cobro correspondiente.

Así lo informó este martes UNIBIENES, empresa encargada de la administración, validación y gestión de pagos dentro del proceso de compensación a propietarios de vehículos afectados.

La entidad exhortó a las personas cuyos reclamos ya fueron autorizados para pago a verificar el estado de sus trámites y acudir a las agencias habilitadas del Banco Unión para hacer efectivo el retiro correspondiente.

Según el reporte, miles de propietarios ya recibieron la compensación económica, mientras continúan las tareas de revisión, validación y procesamiento de los casos que aún permanecen pendientes.

De acuerdo con los datos oficiales, 71.084 vehículos fueron registrados en el Sistema de Registro de Reclamos, SREC, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, por daños mecánicos atribuidos al uso de gasolina desestabilizada.

Hasta el momento, cerca del 46 % de los vehículos registrados ya fueron compensados, mientras se mantiene la evaluación técnica y administrativa de los expedientes restantes.

UNIBIENES recordó que, hasta la fecha, gestionó pagos por Bs 95.123.589 a favor de 32.499 vehículos afectados.

La empresa estatal señaló que estas cifras reflejan un avance sostenido del proceso de compensación impulsado para atender a los propietarios perjudicados por la comercialización de gasolina desestabilizada.

Mientras tanto, la entidad pidió a los beneficiarios con pagos aprobados no dejar pendiente el cobro y revisar oportunamente el estado de sus reclamos para acceder a la compensación correspondiente.

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