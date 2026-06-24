Tras confirmarse el levantamiento de los bloqueos de carreteras que asfixiaron al país por más de 50 días, el panorama para el aparato productivo cochabambino es desolador. Más allá de la quiebra financiera declarada por el sector, las secuelas se trasladarán directo al bolsillo de los ciudadanos: los avicultores advirtieron que en dos semanas el precio de la carne de pollo podría incrementarse debido a la severa escasez del producto.

El impacto en los mercados: menos oferta, mayor precio

La mortandad de animales en las granjas debido a la falta de alimento y el cerco logístico fue masiva. Wilson Mazala, presidente de los productores avícolas de Pocona, lanzó una dura alerta sobre lo que pasará en los mercados en los próximos días bajo la ley de la oferta y la demanda.

"A nivel departamental la situación es crítica. En Pocona, de los dos millones de pollos que teníamos en producción, más de 900 mil aves murieron. Estamos hablando de más de 40 millones de bolivianos perdidos directamente de nuestros bolsillos", lamentó Mazala.

El dirigente explicó que Pocona solo tendrá abastecimiento de pollo para dos semanas más, y en cantidades muy reducidas. Al llevar más de 35 días sin poder repoblar las granjas en Cochabamba, la escasez será inevitable. "Al haber menos oferta y mayor demanda, el precio del producto empezará a subir", aseguró. Desde el sector general avícola añadieron que la mayoría ha perdido entre el 80% y el 100% de su capital de trabajo.

Lágrimas, deudas y amenazas: la realidad sector por sector

La conferencia de prensa de este martes estuvo marcada por la impotencia de los dirigentes, quienes relataron entre lágrimas cómo se destruyeron años de inversión:

Bananeros: El representante del Trópico relató con la voz quebrada cómo tuvieron que desechar toneladas de fruta madura en descomposición: "El sector bananero ha botado fruta, tuvimos que desechar el producto ante la imposibilidad de exportarlo" .

Floricultores: Reportaron una pérdida catastrófica de 60 millones de bolivianos . Pequeños productores quedaron completamente arruinados y el sector denunció hostigamiento. "Somos dirigentes que hemos sido amenazados por el sector bloqueador" , reveló su representante, insistiendo en que ellos no son políticos y solo exigen el derecho a trabajar libres.

Porcinocultores: Se sumaron al luto productivo, calificándose como uno de los sectores más golpeados y con menos esperanzas de recuperación inmediata.

El plan de rescate

Con las cuentas en cero, los productores recalcaron que la banca tradicional no es una opción viable bajo las condiciones actuales y formalizaron su pedido de auxilio al Gobierno central.

Exigen la creación urgente de créditos blandos con una tasa de interés que no supere el 3%, rechazando el 11% habitual del sistema financiero porque "más allá de eso, no se va a poder cubrir". Asimismo, solicitaron la reposición y aplicación de la Ley 1720 para frenar los abusos de ciertos sectores sindicales y garantizar que el derecho constitucional a la libre transitabilidad no vuelva a ser vulnerado en el país.

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