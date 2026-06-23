Incendio se reactiva en el bosquecillo de Pura Pura

Un incendio registrado en el bosquecillo de Pura Pura, en la ciudad de La Paz, volvió a reactivarse durante la noche de este lunes, luego de que inicialmente había sido controlado por equipos de emergencia.

El fuego se presenta dentro del área protegida municipal, en una zona de difícil acceso y con presencia de vegetación seca, lo que complica las labores de control y liquidación de las llamas.

Desde el lugar, bomberos voluntarios informaron que el incendio se desarrolla en un sector con bastante “combustible pesado”, es decir, material vegetal acumulado que facilita la propagación del fuego.

Viento dificultó las tareas de control

De acuerdo con el reporte de los equipos de emergencia, el viento contribuyó a la reactivación de algunos puntos de calor y obligó a los bomberos a desplazarse a diferentes sectores para reforzar las líneas de contención.

El capitán de la Junta de Bomberos Voluntarios de La Paz, explicó que las tareas se realizan mediante combate directo, mientras se espera el apoyo de una cisterna solicitada al Gobierno Municipal de La Paz.

“Hemos solicitado al Gobierno Municipal que nos apoye con una cisterna que estaba planificada para operar en esta fecha de San Juan. Mientras tanto, estamos realizando tareas de control con combate directo”, señaló.

Varias unidades trabajan en la zona

En el área se encuentran desplegados bomberos voluntarios, personal del GAEM, Bomberos Antofagasta, guardaparques municipales y grupos de emergencia como GEOS y Estrella de Vida.

El guardaparque municipal Alejandro Moscoso informó que el trabajo se realiza de manera conjunta para contener el avance del fuego y evitar una mayor afectación al área protegida.

“Nos encontramos en el área protegida municipal Bosquecillo de Pura Pura, apoyando el trabajo que realizan distintas compañías de bomberos voluntarios”, indicó.

Piden evitar fogatas y pirotecnia

La emergencia se registra en horas previas a la noche de San Juan, una fecha en la que las autoridades suelen reforzar las recomendaciones para evitar fogatas, quema de material vegetal y uso de pirotecnia.

Desde el lugar, los equipos de emergencia hicieron un llamado a la población para que no incurra en prácticas que puedan provocar nuevos incendios, especialmente en zonas cercanas a áreas forestales o espacios protegidos.

“Llamamos a la población a que durante el resto de la noche no incurra en hacer fogatas ni ponga en riesgo estas áreas”, señaló Moscoso.

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