Reportan un incendio en el Bosquecillo de Pura Pura

Un incendio forestal se registró la tarde de este lunes en el bosquecillo de Pura Pura, en la ciudad de La Paz, específicamente en el sector conocido como bicicletas “Los Duendes”.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, el fuego se inició aproximadamente entre las 15:30 y 16:00. Vecinos de la zona fueron quienes alertaron a Bomberos Antofagasta de la Policía Boliviana, que se desplazaron hasta el sector para controlar las llamas.

Bomberos trabajan para evitar que el fuego llegue a viviendas

Personal de Bomberos realiza labores de sofocación para impedir que el incendio se extienda hacia las viviendas ubicadas en inmediaciones del bosquecillo.

El acceso al punto afectado es complicado, por lo que el camión bombero tuvo que permanecer metros más abajo. Ante esta dificultad, los efectivos ingresaron con equipos manuales y herramientas para atacar el fuego directamente en la zona afectada.

Árboles y arbustos fueron afectados

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas heridas. Sin embargo, se observa que varios árboles, arbustos y vegetación del sector fueron afectados por el incendio.

Las llamas continuaban activas mientras los bomberos realizaban los trabajos para controlar el fuego y evitar que avance hacia otros puntos del área verde.

Alerta a horas de San Juan

El incendio llama la atención debido a que ocurre a pocas horas de la noche de San Juan, fecha en la que las autoridades recomendaron a la población evitar fogatas y cualquier actividad que pueda provocar incendios o contaminación.

Bomberos y autoridades pidieron a la ciudadanía actuar con responsabilidad, especialmente en sectores con vegetación seca o áreas forestales, para evitar emergencias que pongan en riesgo a vecinos, viviendas y espacios naturales.

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