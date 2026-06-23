Terminal de buses habilita salidas a Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Potosí

Después de 52 días de afectación por bloqueos en diferentes carreteras del país, la Terminal de Buses comenzó a reactivar sus salidas hacia varios destinos nacionales, entre ellos Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Potosí.

De acuerdo con el reporte desde la terminal, las vías hacia Cochabamba y Santa Cruz ya se encuentran expeditas, lo que permitió que algunas empresas de transporte retomen operaciones desde horas de la mañana.

Empresas retoman viajes tras semanas de pérdida

Representantes de empresas de transporte señalaron que el retorno a las operaciones representa un alivio después de más de 50 días de paralización, aunque remarcaron que las pérdidas fueron significativas para las empresas, trabajadores y conductores.

“Al fin retornando al trabajo después de 52 días, pero con una gran pérdida para la empresa, los empleados y los conductores”, manifestó una representante del sector.

La entrevistada confirmó que, por el momento, se están realizando salidas hacia Cochabamba, Sucre y Potosí, además de la reactivación progresiva de otras rutas.

Rutas expeditas y viajes de terminal a terminal

Desde la terminal se informó que los buses están llegando de terminal a terminal, principalmente en la ruta hacia Cochabamba, con autorización y sello de Tránsito.

La habilitación de estas carreteras genera expectativa entre los pasajeros que necesitan trasladarse a otras regiones del país, luego de varias semanas de incertidumbre por los bloqueos.

Pasajes fueron rebajados

Uno de los datos destacados es que algunas empresas optaron por rebajar el precio de los pasajes, tomando en cuenta la situación económica que atraviesan muchas familias después de la crisis.

“No hemos subido, más bien hemos rebajado, porque estamos en una crisis terrible”, indicó la representante de una empresa de transporte.

Además, invitó a los usuarios a acudir con tranquilidad a la terminal para realizar sus viajes, ahora que varias rutas ya fueron habilitadas.

Afluencia aún es baja, pero hay consultas

Aunque todavía no se observa una gran afluencia de pasajeros, sí se registra movimiento de personas que se acercan a consultar precios, destinos disponibles y horarios de salida.

La reactivación del transporte interdepartamental es recibida como una buena noticia para quienes necesitan viajar por trabajo, salud, estudios o retorno familiar.

Las empresas esperan que en las próximas horas aumente la demanda, conforme la población conozca la habilitación de las rutas y se consolide la transitabilidad en el país.

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