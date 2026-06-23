Emergencia por incendios simultáneos en el Parque Tunari y Quillacollo moviliza a grupos de rescate

Las alarmas por incendios forestales se encendieron de forma simultánea en el departamento. Equipos de primera respuesta, brigadas municipales y voluntarios civiles trabajan intensamente este martes para controlar dos incendios de magnitud: uno reactivado en el sector de Leuquepampa, dentro del Parque Nacional Tunari, y un segundo foco crítico reportado en la zona de Karamarca, en el municipio de Quillacollo.

La situación más compleja por persistencia se vive en el Tunari. Tras haber sido controlado inicialmente el lunes por la tarde, el fuego volvió a activarse con fuerza durante la noche y las primeras horas de este martes, impulsado por la presencia de pastizales secos y pajonales que facilitan la propagación de las llamas.

Despliegue inmediato en el Tunari y Quillacollo

Ante la emergencia, la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Cercado movilizó de manera inmediata a 21 bomberos forestales para frenar el avance del fuego en Leuquepampa. A este esfuerzo se sumaron tres patrullas de rescate de SAR-Bolivia Filial Cochabamba, que trabajan en coordinación con la UGR de la Gobernación, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), el equipo BEAR, Bomberos de la Policía y comunarios locales.

De forma paralela, el cuerpo de rescate de SAR-Bolivia tuvo que dividir sus fuerzas para desplazar el vehículo de emergencia R512 hacia Karamarca, Quillacollo, donde se reportó otro incendio forestal activo que amenaza la vegetación de la zona.

Incendio en el parque Tunari. Foto: SAR-Bolivia Filial Cochabamba

Cámaras térmicas y negligencia de turistas

El jefe de la UGR de Cercado, Dennis Rosales, informó que el fuego en el Parque Tunari fue detectado de manera temprana gracias al sistema de vigilancia permanente del área protegida, el cual cuenta con dos cámaras especiales (una óptica y una térmica) diseñadas para registrar focos de calor.

"Se presume que el incendio fue provocado de manera indirecta por turistas durante el fin de semana", señaló Rosales, coincidiendo con los reportes preliminares que apuntan a una fogata mal apagada en el sector. Hasta el momento, el fuego ha consumido cerca de 1,5 hectáreas de pajonales, sin reportarse daños en la masa boscosa principal.

Restricciones estrictas por San Juan

Las autoridades recordaron que las brigadas permanecerán en los puntos afectados realizando tareas de enfriamiento para evitar terceras reactivaciones.

Asimismo, ante la festividad de San Juan, la Alcaldía reiteró que las fogatas y las quemas están estrictamente prohibidas debido al peligro ambiental y el riesgo extremo de incendios estructurales o forestales. Se instó a la población a coadyuvar con el cuidado de las áreas protegidas y a realizar denuncias inmediatas sobre cualquier quema ilegal comunicándose a la línea habilitada 61561515.

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