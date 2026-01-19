Las desgarradoras imágenes que dejan los incendios en Chile: animales, vehículos y viviendas calcinadas

Las regiones del sur de Chile enfrentan una de sus peores emergencias de los últimos años. Los incendios forestales que azotan Ñuble y Biobío han dejado hasta el momento 16 personas fallecidas, cientos de viviendas destruidas y decenas de animales afectados, incluyendo mascotas atrapadas por el fuego.

La devastación se extiende sobre zonas pobladas, especialmente en los municipios de Penco y Lirquén, donde viven cerca de 60.000 personas. Imágenes difundidas por EFE y video de otros medios muestran una capa densa de humo cubriendo el cielo, vehículos quemados en las calles y bomberos movilizados para intentar contener el avance de las llamas. Entre las escenas más impactantes, se registró el caso de un perrito quemado, uno de los muchos animales que han sufrido las consecuencias del fuego.

En la madrugada del domingo, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe y anunció un despliegue extraordinario de recursos para contener la emergencia, incluyendo la movilización de las Fuerzas Armadas, la presencia reforzada de Carabineros, aviones tanqueros y brigadistas de CONAF. Asimismo, se implementaron toques de queda en Penco, Lirquén, Nacimiento y Laja para resguardar el orden público y facilitar las labores de control del incendio.

El mandatario destacó la gravedad de la situación y enfatizó que la prioridad es combatir el fuego y asistir a las familias afectadas, con especial atención a la provisión de alimentos, albergues dignos y atención médica. Según sus palabras, “no estamos hablando de números de máquinas, estamos hablando desde el desgarro de la pérdida no solo de bienes naturales, sino también de seres queridos”.

Las autoridades locales reportan que más de 300 viviendas han sido destruidas en la región del Biobío, mientras que en Ñuble se contabilizan al menos 50 viviendas afectadas en zonas rurales. Más de 800 personas han sido trasladadas a albergues donde reciben asistencia humanitaria.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que el número de fallecidos podría aumentar mientras continúan las labores de rescate y contabilización de víctimas. La situación ha motivado un llamado a la solidaridad y colaboración de la ciudadanía, advirtiendo que cualquier acto de saqueo o negligencia en la manipulación del fuego será perseguido y sancionado.

Las condiciones climáticas adversas, viento, calor y baja humedad dificultan el control del fuego, que sigue activo en varias comunas. La población ha sido instada a obedecer alertas de evacuación SAE y colaborar con las autoridades para evitar más tragedias.

Hasta ahora, la emergencia mantiene a Ñuble y Biobío en máxima alerta, mientras el gobierno coordina recursos con autoridades regionales y gestiona ayuda internacional.

