“Estado de catástrofe y toques de queda”: Chile llama a la ciudadanía a obedecer alertas y evacuaciones ante incendios

El presidente Gabriel Boric se trasladó a la región del Biobío para monitorear las labores de combate a los graves incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble, una emergencia que ha dejado al menos 18 personas fallecidas y cientos de viviendas destruidas.

En una intervención pública, Boric informó que se ha declarado estado de catástrofe con el propósito de acelerar la respuesta del Estado, optimizar las labores de control de los incendios, reforzar la seguridad en las zonas afectadas y coordinar la ayuda destinada a las familias damnificadas.

“El gobierno y el Estado de Chile tienen que actuar sin ningún tipo de complejo. Si es necesario restringir libertades durante un periodo de tiempo determinado para enfrentar el incendio y sus consecuencias, lo vamos a hacer”, afirmó.

El mandatario señaló que se ha desplegado a las Fuerzas Armadas bajo el mando del contraalmirante Acevedo y se ha reforzado la presencia de Carabineros, mientras que todos los recursos disponibles, aviones, helicópteros, brigadas de CONAF, bomberos, maquinaria y camiones, trabajan en la contención del fuego. Asimismo, el sector privado, agrupado en la Corma, colabora en las tareas de emergencia.

Boric también destacó la coordinación con el presidente electo, José Antonio Kast, para enfrentar esta crisis en conjunto y aseguró que “entre nuestro gobierno y el gobierno entrante vamos a afrontar los efectos de esta emergencia, actuando coordinadamente para enfrentar la catástrofe y responderle a los chilenos y chilenas que hoy nos necesitan”.

La emergencia ha impactado de manera crítica a Penco y Tomé, donde las condiciones climáticas adversas y el avance rápido del fuego han dejado más de 1.000 viviendas afectadas solo en Biobío y 50 en zonas rurales de Ñuble. Más de 800 personas han sido trasladadas a albergues y se han iniciado las gestiones para entregar alimentos, agua y asistencia básica.

El mandatario llamó a la población a seguir las alertas y evacuaciones del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), enfatizando que el incumplimiento de estas medidas puede poner en riesgo la vida. Además, advirtió que quienes provoquen incendios de forma intencional o por negligencia serán perseguidos y sancionados.

“Estos son momentos difíciles para el país, en especial para sectores como Penco y Tomé. Quiero expresar mis condolencias a las familias que han perdido a seres queridos en esta tragedia”, agregó Boric, recordando que el número de víctimas podría aumentar a medida que se confirme la situación en las zonas más afectadas.

