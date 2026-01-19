32 incendios forestales siguen activos en Chile: más de 27 mil hectáreas afectadas y miles de evacuados

Un total de 32 incendios forestales se mantienen activos y en combate a nivel nacional, con especial concentración en las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía, según el balance actualizado entregado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a las 19:30 horas de este domingo 18 de enero.

La emergencia ha obligado a declarar Alerta Roja regional en Ñuble y Biobío, mientras que O’Higgins y La Araucanía registran alertas comunales debido al riesgo directo para viviendas, comunidades rurales y vías de acceso. En este contexto, brigadas de Conaf trabajan de forma coordinada con Bomberos, Carabineros y equipos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Hasta ahora, los incendios han consumido decenas de miles de hectáreas, con estimaciones que fluctúan entre 24 mil y 27 mil hectáreas en las zonas más afectadas. La emergencia ha dejado al menos 18 personas fallecidas, principalmente en las regiones de Biobío y Ñuble, además de miles de personas evacuadas y una importante destrucción de viviendas e infraestructura.

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno decretó Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, con el objetivo de agilizar el despliegue de recursos y fortalecer el apoyo a las zonas afectadas.

En Ñuble, toda la región permanece bajo Alerta Roja, destacando incendios de gran magnitud como Perales Biobío en Ránquil, con cerca de 2.800 hectáreas afectadas, y Monte Negro en Quillón, que supera las 1.500 hectáreas. En Biobío, los focos más extensos se registran en la comuna de Concepción, como Trinitarias y Rancho Chico, que en conjunto superan las 15 mil hectáreas dañadas.

La Región de La Araucanía enfrenta también un escenario crítico, con Alerta Roja Comunal en al menos cuatro comunas, donde el fuego amenaza directamente a sectores habitados. Senapred ha ordenado evacuaciones preventivas en sectores como Huitranlebu y El Valle, en la comuna de Purén, mientras continúan los esfuerzos para evitar la propagación de las llamas.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las evacuaciones, evitar conductas de riesgo y mantenerse informados a través de los canales oficiales, en un contexto marcado por altas temperaturas y condiciones meteorológicas favorables para la propagación del fuego.

