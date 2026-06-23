¿Por qué no entregó los planos? Fernández brindó detalles sobre su declaración como testigo en la Delcc

Tras brindar su declaración como testigo, en el marco del ‘caso Mutualista’, el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, aclaró que la retención de los planos del Mercado Mutualista obedeció estrictamente a la falta de cumplimiento de los requisitos legales exigidos.

La exautoridad enfatizó su postura al declarar: “He venido a dar mi declaración como testigo, para indicar cómo sucedió, de dónde nació esto, por qué no entregué los planos, porque pedí que cumplan la ley”.

Argumentos de la exautoridad

La exautoridad sostuvo que no se puede emitir un plano ni un certificado catastral si los solicitantes no presentan la documentación técnica y legal obligatoria. Fernández también argumentó que hubiese sido una irresponsabilidad administrativa ceder dichos papeles sabiendo que existía una normativa específica que resguardaba el derecho directo de los cruceños sobre ese predio en particular.

Ante el avance de las investigaciones, el exalcalde manifestó su profundo deseo de que este proceso judicial esclarezca la verdad de las cosas y permita llegar hasta el fondo del asunto.

Finalmente, manifestó su compromiso con la defensa técnica de los terrenos comerciales y concluyó: “Voy a seguir dándoles respaldo, documentación para que el terreno del Mutualista se quede como patrimonio de los cruceños”.

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