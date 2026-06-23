Bono PEPE: ¿Aún no apareces como beneficiario? Gestora señala cómo verificarlo

Con el propósito de resolver las dudas de la población que todavía presenta saldos pendientes, la entidad previsional da instrucción a la ciudadanía para que realice las verificaciones correspondientes. En este marco de transparencia, la Gestora aclara a quienes aún no han sido beneficiados, cómo revisar si están habilitados para acceder al Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) y evitar contratiempos de último momento.

Esta aclaración institucional busca canalizar de forma ordenada las solicitudes de aquellos usuarios cuyos datos se encontraban en proceso de validación. Las autoridades enfatizan que, antes de acudir a una sucursal bancaria, el beneficiario o tutor debería constatar su estado de registro mediante las herramientas de control virtual que operan en tiempo real.

Dos métodos virtuales para verificar las planillas oficiales

La verificación de datos se ha estructurado de manera digital para que pueda realizarse de forma rápida introduciendo únicamente el número de Cédula de Identidad y la fecha de nacimiento del titular. Este procedimiento automatizado garantiza un diagnóstico inmediato sin necesidad de salir de casa.

Los dos canales habilitados para realizar esta fiscalización preventiva son:

Escaneo de Código QR: Capturando el QR institucional dispuesto en los comunicados con un teléfono celular, el sistema lo enlazará de manera directa al formulario seguro de autenticación.

Portal Web Institucional: Ingresando manualmente a la dirección electrónica oficial https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe.

Plazos ampliados y motivos de la prórroga por decreto

Es importante recordar que el Gobierno nacional aprobó mediante decreto la ampliación del plazo de cobro de este beneficio económico hasta el próximo 31 de julio de 2026. Esta medida excepcional se adoptó con el objetivo central de asegurar que ningún ciudadano perteneciente a los sectores más vulnerables del país quede excluido de este programa.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la prórroga responde a la necesidad de procesar la remisión de bases de datos de entidades primarias que aún estaban pendientes, actualizar registros con observaciones documentales y subsanar las dificultades operativas generadas por los conflictos sociales y bloqueos que paralizaron intermitentemente las carreteras del territorio nacional.

Soporte personalizado y total resguardo previsional

Para los casos complejos en los que persistan dudas o se requiera una actualización de datos de representación familiar, la institución mantiene activos sus canales de contacto directo. Los ciudadanos pueden solicitar una revisión individualizada escribiendo de forma personalizada a la línea de WhatsApp 67195524 o comunicándose con la central telefónica mediante la línea gratuita 800101070.

Las autoridades ratificaron enfáticamente ante la opinión pública que los fondos empleados para sostener este programa provienen del Tesoro General de la Nación (TGN) y de financiamiento externo. Por consiguiente, la estructura legal del beneficio garantiza que esta política social NO pone en riesgo los aportes de las personas jubiladas ni afecta los recursos corrientes de la Renta Dignidad, al manejarse de forma independiente a los fondos de pensiones de largo plazo.

Condiciones flexibles para el cobro en ventanillas

Durante todo el transcurso del mes de julio, el cobro de los montos acumulados de hasta Bs. 450 se efectuará bajo lineamientos de simplificación burocrática en el sistema financiero. Las entidades bancarias autorizadas operan bajo las siguientes facilidades operativas:

Atención sin restricciones: Se puede asistir cualquier día hábil a las agencias bancarias, habiéndose eliminado las restricciones de turnos por terminación de carnet o fecha de nacimiento.

Se puede asistir cualquier día hábil a las agencias bancarias, habiéndose eliminado las restricciones de turnos por terminación de carnet o fecha de nacimiento. Documentación mínima: Los unidos documentos físicos obligatorios para procesar la transacción y retirar el dinero en efectivo son la presentación de la Cédula de Identidad original, en formato físico y plenamente vigente además del certificado de sufragio.

Los unidos documentos físicos obligatorios para procesar la transacción y retirar el dinero en efectivo son la presentación de la Cédula de Identidad original, en formato físico y plenamente vigente además del certificado de sufragio. Trámite directo y gratuito: El proceso es enteramente personal en ventanilla, por lo que no se exige la entrega de fotocopias de documentos, formularios especiales ni la intervención de intermediarios o tramitadores.

Mira la programación en Red Uno Play