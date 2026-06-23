Sector agropecuario de Cochabamba reporta quiebra total; piden ley antibloqueo y créditos

El representante de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, informó que el sector productivo del departamento se ha declarado en emergencia tras los bloqueos registrados en el país, que han generado graves pérdidas económicas y la quiebra de varios rubros.

Morales señaló que en una reunión con 18 sectores productivos, que representan a más de 156 mil asociados, se evidenció una situación crítica. “El sector agropecuario en Cochabamba ha quebrado producto de los 50 días de bloqueo a nivel nacional y 30 en el departamento”, afirmó.

Indicó que, tras el análisis realizado, el sector plantea tres medidas principales. La primera es la aprobación de una “ley antibloqueos” por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Gobierno nacional, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y la seguridad alimentaria.

Como segundo punto, pidió la implementación de créditos de fomento para la reactivación económica, considerando el fondo de fideicomiso de 2.500 millones de bolivianos anunciado por el Gobierno. Solicitó que estos préstamos tengan tasas de interés bajas, de hasta 3% y plazos largos.

Asimismo, Morales anunció que los sectores productivos impulsarán acciones administrativas, civiles y penales contra los responsables de los bloqueos, con el objetivo de resarcir las pérdidas económicas.

El dirigente también destacó la situación de los productores bananeros del trópico de Cochabamba, quienes enviaron notas a sindicatos por las restricciones para sacar su producción, además de solicitar compensaciones por los daños ocasionados.

Entre los sectores más afectados mencionó a avicultores de Pocona, con pérdidas de hasta 400 mil pollos, floricultores que no lograron abastecer mercados por el Día de la Madre, además de productores porcinos y lecheros que reportan quiebras y fuertes afectaciones económicas.

Finalmente, el sector agropecuario se declaró en emergencia hasta obtener respuestas a sus demandas, advirtiendo que la crisis compromete la subsistencia de unas 400 mil familias que dependen de la producción rural en Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play