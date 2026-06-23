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No era tu internet: Cayeron Facebook, Instagram y WhatsApp globalmente

Reportes masivos confirmaron que la falla de los servicios no fue un problema local sino un evento de escala internacional.

Ximena Rodriguez

23/06/2026 18:28

Agregar Reduno en
Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar temporalmente a nivel global.

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La tarde de este martes se transformó en un escenario de incertidumbre digital tras confirmarse la caída masiva de Facebook a nivel mundial. Alrededor de las 17:30 en hora boliviana, millones de internautas experimentaron dificultades drásticas para acceder a sus perfiles, descubriendo rápidamente que el problema superaba las fronteras de sus conexiones locales.

Un colapso que arrastró a otras plataformas

Esta contingencia no afectó de manera exclusiva a la principal red de Meta, sino que se extendió con fuerza a otros pilares de la comunicación digital como Instagram y WhatsApp. Las alertas se encendieron en diversas latitudes del planeta de forma simultánea debido a la imposibilidad generalizada de cargar contenidos o enviar mensajes a través de estas aplicaciones.

La situación migró de inmediato hacia la plataforma X, red social que se convirtió en el epicentro de las tendencias y los reportes de usuarios desesperados por la desconexión.

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