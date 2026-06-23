¿Subirá el precio de los combustibles? Esto respondió el Gobierno

En medio de las filas en surtidores, la preocupación por el abastecimiento y los efectos que dejaron más de 50 días de bloqueos en el país, una pregunta volvió a tomar fuerza entre la población: ¿subirá nuevamente el precio de los combustibles?

La respuesta del Gobierno fue clara. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, descartó este martes un nuevo incremento en el precio de los carburantes y aseguró que el tema no fue analizado por el Ejecutivo.

“El precio de los combustibles va a quedarse como está. No hemos analizado eso, no hemos tocado ese tema, no está en la agenda del presidente Rodrigo Paz Pereira ningún incremento por el momento”, afirmó la autoridad ante los medios de comunicación.

Blanco sostuvo que, en la actual coyuntura, después de semanas de bloqueos, perjuicios económicos, dificultades de abastecimiento y largas filas en estaciones de servicio, aplicar una nueva subida sería una medida insensible para la población.

“Nosotros actuamos con responsabilidad ante la patria. ¿Cómo podríamos subir el precio de la gasolina después de todo lo que ha sucedido estos últimos meses? Sería inhumano subir el precio de la gasolina”, manifestó el titular de Hidrocarburos.

Gobierno dice que no analiza un nuevo ajuste

La autoridad remarcó que el Gobierno está enfocado en normalizar el abastecimiento de gasolina y diésel en las estaciones de servicio, luego de que el transporte de cisternas fuera afectado por los bloqueos de caminos.

Tras 51 días de medidas de presión impulsadas por sectores radicales, en Bolivia rige el Estado de Excepción, dispuesto mediante el Decreto Supremo 5636, con el objetivo de restablecer la libre circulación, preservar el orden público y garantizar el abastecimiento de productos esenciales, entre ellos los combustibles.

En ese marco, el Gobierno aseguró que la prioridad es regularizar la distribución y reducir progresivamente las filas en los surtidores.

Blanco también recordó que las decisiones económicas sobre carburantes no pueden tomarse de manera apresurada ni en función de variaciones momentáneas del mercado internacional.

En marzo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, ya había señalado que el Ejecutivo no actuaría de forma precipitada frente al incremento internacional del petróleo, debido a la volatilidad del mercado global.

Precios vigentes

Tras el fin de la subvención a los combustibles, los precios establecidos en el país quedaron de la siguiente manera:

Gasolina especial: Bs 6,96 por litro.

Diésel oil: Bs 9,80 por litro.

Gasolina premium: Bs 11,00 por litro.

Gasolina de aviación: Bs 10,57 por litro.

GLP: Bs 22,50 por garrafa.

Mientras tanto, el ministro Blanco informó que se prevé regularizar hasta el fin de semana la comercialización de gasolina en las estaciones de servicio del país, donde todavía se registran filas.

Con este mensaje, el Gobierno busca frenar la incertidumbre ciudadana y enviar una señal de tranquilidad: por ahora, no habrá un nuevo incremento en el precio de los combustibles.

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