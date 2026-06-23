Así cierra el dólar paralelo y el referencial este martes 23 de junio en Bolivia.

El mercado cambiario informal en Bolivia registró una leve tendencia a la baja en el transcurso de este martes, estabilizándose a final de la tarde tras haber rozado el umbral de los 10 bolivianos en las primeras horas de la jornada.

De acuerdo con los datos en tiempo real difundidos por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar paralelo finalizó la tarde cotizándose en Bs 9.91 para la compra y Bs 9.88 para la venta.

dolarboliviahoy.com.

El comportamiento de la divisa informal mostró una desescalada progresiva a lo largo del día, según el reporte del portal:

6:00 a.m.: Inició la jornada en su punto más alto, registrando Bs 9.95 para la compra y Bs 9.93 para la venta.

12:00 p.m.: A mediodía, la cotización descendió levemente a Bs 9.93 para la compra y Bs 9.92 para la venta.

Cierre de la tarde: Se consolidó la baja terminando en los Bs 9.91 (compra) y Bs 9.88 (venta) mencionados.

Cotización del BCB

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantuvo para esta misma jornada sus parámetros regulados, fijando un valor referencial del dólar estadounidense en Bs 9.78 para la compra y Bs 9.99 para la venta.

BCB

La volatilidad en el mercado paralelo continúa bajo el escrutinio de analistas y agentes económicos, reflejando la dinámica de la oferta y la demanda de divisas en los principales centros comerciales del país.

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