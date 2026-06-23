Senkata alista distribución de 1,5 millones de litros de combustible a surtidores

La viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Gamuzio, informó que desde la planta de Senkata se cuenta con 1,5 millones de litros de combustible listos para salir y ser distribuidos a las estaciones de servicio, en el marco del proceso de normalización del abastecimiento.

La autoridad explicó que, además de este volumen, existen otros 1,3 millones de litros de gasolina y diésel que se encuentran en proceso de verificación y control de calidad antes de ser despachados.

“Tenemos 1,5 millones todavía en tránsito que están siendo sujetos a estrictos procesos de calidad para que no tengamos ningún problema”, señaló Gamuzio.

Despacho será gradual hasta reducir las filas

Desde el Ministerio de Hidrocarburos se informó que la distribución continuará de forma gradual desde Senkata, con el objetivo de abastecer a los surtidores y reducir progresivamente las filas de vehículos.

Gamuzio indicó que se prevé distribuir alrededor de 1,3 millones de litros entre gasolina y diésel, y que este proceso continuará hasta normalizar la atención en las estaciones de servicio.

La autoridad remarcó que el despacho se realiza cumpliendo los controles establecidos para garantizar que el combustible llegue en condiciones adecuadas a los usuarios.

Gasolina con etanol demora más por proceso adicional

La viceministra explicó que algunas estaciones de servicio están dedicadas a la venta de gasolina con mezcla de etanol, mientras que otras comercializan combustible fósil.

En ese sentido, aclaró que la llegada de gasolina con etanol puede demorar un poco más debido a que requiere un proceso adicional antes de su distribución.

“Hay estaciones que solamente venden combustible con mezcla de etanol y otras que venden combustible fósil. El combustible con mezcla de etanol tiene un poco más de demora porque tiene un proceso adicional”, explicó.

Pese a ello, aseguró que la distribución se realiza de manera equitativa para abastecer a todos los surtidores, independientemente del tipo de gasolina que comercialicen.

Mantienen controles para la carga en bidones

Gamuzio también recordó que se mantiene vigente la normativa para la carga de combustible en bidones. Según explicó, una persona puede cargar hasta 120 litros de combustible por mes mediante una aplicación habilitada para este control.

En áreas de riesgo y zonas fronterizas, el volumen permitido es menor y llega hasta 50 litros, con el objetivo de evitar desvíos o comercialización irregular de carburantes.

“La normativa sobre bidoneros dice que se puede cargar hasta 120 litros al mes a través de una aplicación. En áreas de riesgo y fronteras, hasta 50 litros, y eso se está haciendo cumplir”, afirmó.

ANH mantiene fiscalización

La autoridad indicó que, mientras no exista una normativa que modifique estos volúmenes, el Ministerio y la Agencia Nacional de Hidrocarburos continuarán haciendo cumplir las disposiciones vigentes.

“Lo que nosotros hacemos es cumplir la normativa. Los controles se están realizando”, remarcó.

El Gobierno espera que, con el despacho gradual desde Senkata y la llegada de nuevos volúmenes de combustible, el abastecimiento se normalice en las próximas jornadas.

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