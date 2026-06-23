Vientos dificultan el control del incendio en el Parque Tunari; reportan 70 hectáreas quemadas en Cochabamba

La época seca del año ha comenzado a mostrar su faceta más crítica en el departamento. Tras la alerta inicial por emergencias simultáneas, la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación confirmó que este martes se registraron tres incendios forestales, los cuales han dejado un saldo preliminar de al menos 70 hectáreas afectadas.

Mientras los incidentes en el Valle Bajo ya fueron controlados, el fuego en el Parque Nacional Tunari continúa activo y moviliza a un contingente masivo de rescatistas.

El Tunari, el punto más crítico

El incendio más extenso y complejo se localiza en la serranía del Parque Nacional Tunari, específicamente en el sector de Leuquepampa. Según informó el jefe de la UGR de la Gobernación, René Camacho, el fuego inició el lunes y se reactivó con fuerza desde las 05:00 de la mañana de hoy.

"Hay por lo menos 150 personas entre voluntarios, la UGR municipal de Cercado y la UGR de la Gobernación trabajando en el lugar para tratar de controlar todo este proceso", detalló Camacho.

Las labores de sofocación se han visto severamente perjudicadas por las condiciones climáticas. Los fuertes vientos en la zona dificultan las tareas de las brigadas, propagando las llamas que consumen principalmente pastizales.

Pese a las adversidades, las autoridades reportaron un avance importante en el transcurso del día. "Tenemos en contra los fuertes vientos (...), pero ya una gran parte se ha controlado; podríamos decir casi un 60%. Hay un flanco que está activo, donde la gente sigue trabajando", agregó el jefe de la UGR, estimando que en este sector ya han ardido más de 50 hectáreas. Tras lograr sofocar algunas áreas, el personal ha comenzado a realizar trabajos de enfriamiento.

"El día de ayer hemos presentado un foco de calor en el Parque Nacional Tunari, en la zona de Leuquepampa. Hemos desplazado a nuestros 21 bomberos forestales como municipio. Se ha podido controlar el día de ayer, pero esta madrugada hemos tenido ya una reactivación, el cual por la difícil topografía y por los vientos fuertes se ha expandido también hacia la quebrada. Es lo que nos ha dificultado controlar, pero en este momento ya está totalmente controlado el incendio. En este momento estamos con trabajos de enfriamiento y vamos a seguir monitoreando el Parque Nacional Tunari durante toda la noche para evitar cualquier tipo de quemas, en cumplimiento también a la ordenanza municipal 4210. Es en el municipio de Cercado, por eso hemos atendido. En este momento, ya está totalmente controlado y una vez que ya tengamos los trabajos de enfriamiento también concluidos, vamos a proceder también a la cuantificación de la afectación que tenemos de momento, lo que se ha visto afectado son pajonales y arbustos nativos. No tenemos reporte de heridos. También hemos movilizado también a las ambulancias de la Secretaría de Salud para atender a cualquier voluntario que haya sido afectado, pero no tenemos ningún reporte de algún voluntario herido", informó a su vez el jefe de la UGR de la alcaldía de Cochabamba, Dennis Rosales.

Controlan incendios en el Valle Bajo

A diferencia de lo que ocurre en el Tunari, la situación en el Valle Bajo ya se encuentra bajo control. La UGR reportó dos incendios forestales en esta región, los cuales consumieron un total de 20 hectáreas de pastizales.

Quillacollo: El fuego se originó en el sector de Falsuri, donde el trabajo coordinado entre bomberos, voluntarios y la UGR municipal permitió mitigar las llamas rápidamente.

Sipe Sipe: El segundo incidente de la región afectó al sector de la Maica, el cual también fue atendido y sofocado de manera oportuna por los equipos de rescate.

Las autoridades instan a la población a extremar los cuidados, ya que la combinación de vientos fuertes y vegetación seca incrementa exponencialmente el riesgo de nuevos desastres ambientales en el departamento.

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